只花7400萬 印度成功登月球南極 全球第1國

印度登月艇「錢德拉揚3號」於美東時間23日上午8時34分成功在月球表面著陸，使印度成為第一個成功將登陸器降落在月球南極的國家。(Getty Images)

印度 登月艇「錢德拉揚3號」(Chandrayaan-3，月球飛船3號)美東時間23日上午8時34分成功在月球表面著陸，使印度成為第一個成功將登陸器降落在月球南極的國家，也是繼美國、蘇聯及中國之後，第四個登月國家。

印度太空 研究組織(ISRO)全程直播登月過程。當「錢德拉揚3號」成功軟著陸，身在邦加羅爾觀測中心的太空科學家立即爆出歡呼；遠在南非參加金磚國家(BRICS)峰會的印度總理莫迪(Narendra Modi)也在線上觀看，並把登月任務成功歸功於全人類。

印度這次登月任務僅花了約7400萬美元，遠低於美國和中國。

7月14日，搭載「錢德拉揚3號」、重約3.9噸的重型火箭從印度斯利哈里柯塔的達萬太空中心升空，把飛船送上地球軌道，飛船繞行地球數周後，本月5日轉移至月球軌道，17日登陸器「維克藍號」(Vikram)脫離飛船，開始減速及降高。

此次任務，ISRO參考之前的錯誤，進行了無數次的調整與驗證，安然渡過了降落前的「驚恐17分鐘」。

印度成功登月 只花24億元 製表／陳曉慈

在這17分鐘裡，登陸器從30公里高空以每秒1.68公里的速度下降，機體從橫轉豎，由機上電腦自主執行引擎點火與燃料控制，讓下降速度在接觸到月表時達到0，實現軟著陸。

維克藍號登陸月球後，將釋出六輪探測車，在月表執行為期一個「月球天」、相當於14個「地球日」的地質研究，尋找月球有水的證據，並進行月表土壤及岩石的化學成分分析，同時也將在月表印上ISRO的徽章。

不少國家與私人機構都對月球南極流露濃厚的興趣，因該區受陰影壟罩的隕石坑裡頭，可能藏有水冰與稀有元素。

印度上次執行登月任務是2019年，當時「錢德拉揚2號」嘗試登陸月球南極，但在最後登陸階段墜毀月球。