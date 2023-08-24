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同意擴大規模 「金磚」為增加成員國鋪路

編譯中心／綜合23日電
「金磚國家」(BRICS)領袖23日就納入新成員的考慮機制達成共識，為數十個有意加入該集團的國家鋪路。圖中從左至右分別為巴西總統魯拉、中國國家主席習近平、南非總統拉瑪佛沙、印度總理莫迪及俄羅斯外長拉夫洛夫。(路透)
「金磚國家」(BRICS)領袖23日就納入新成員的考慮機制達成共識，為數十個有意加入該集團的國家鋪路。圖中從左至右分別為巴西總統魯拉、中國國家主席習近平、南非總統拉瑪佛沙、印度總理莫迪及俄羅斯外長拉夫洛夫。(路透)

南非官員23日表示，「金磚國家」(BRICS)領袖已就納入新成員的考慮機制達成共識，為數十個有意加入該集團的國家鋪路。

路透報導，「金磚國家」是由巴西俄羅斯、印度、中國及南非五國組成的集團，該組織承諾支持「南方世界」(Global South，又稱全球南方或南方國家，意指開發中國家)。

「金磚國家」同意擴張可能有助增強其國際影響力，在全球地緣政治陷入兩極對立之際，中國和俄羅斯試圖將該集團打造成有望抗衡西方的勢力。

值此之際，「金磚國家」正在南非舉行三天峰會，南非外長潘道爾(Naledi Pandor)在一場會議結束後告訴國內電台Ubuntu Radio說：「我們已就擴大事宜達成共識。」

潘道爾指出：「我們已通過一份文件，為有意成為金磚成員的國家制定了考慮的指導方針、原則和程序…這具有建設性。」

路透報導指出，俄烏戰爭爆發後緊張關係升溫，北京與美國間的角力日益加劇，促使中國與俄羅斯尋求強化金磚五國的關係，使之成為一股制衡由西方主導全球機構的力量。

中國國家主席習近平透過商務部長在金磚五國工商論壇宣讀的書面致詞中指出：「當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類社會走到了關鍵當口」，「歷史的鐘擺朝向何方，取決於我們的抉擇」。

巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)發言時提到，金磚五國內部對於未來願景存在歧見。據政治分析家說法，金磚五國長期以來遲遲難以對他們在全球秩序上扮演的角色，形成協調一致的觀點。

魯拉在約翰尼斯堡透過社群媒體說：「我們不想站在七大工業國集團(G7)、20國集團(G20)或美國的對立面。我們只是想把我們自己組織起來。」

此次金磚峰會議程中除了擴大成員組成的問題，也包括推動在貿易與金融交易上使用成員國當地貨幣，以減輕對美元的依賴。

俄羅斯總統普亭在預錄的聲明中說，金磚國家間經濟關係的去美元化進程不可逆轉。但南非主辦單位表示，此次會議無論如何都不會討論推出金磚國家共同貨幣的問題。這個構想由巴西提出，作為減輕美元依賴的替代方案。

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