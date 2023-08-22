研究：颶風變致命 弱勢族群受創

颶風喜萊莉襲擊南加州，帶來一些災情。圖為加州太陽谷一處民宅被倒下的樹木砸中。(美聯社)

科學進展(Science Advances)期刊刊登的最新研究顯示，近年颶風 強度變得更加劇烈，災害造成的人員死傷更加嚴重，受創最重的是社會弱勢族群。

該研究估計，1988年到2019年，大西洋颶風災後一個月內造成近2萬人直接和間接死亡。

大多數死亡個案發生在2004年後的颶風事件，其中90%的情況為社會弱勢群體，包括老人、原住民 、非裔和西語裔。

研究第一作者、紐約哥倫比亞大學(Columbia University)環境健康與公共衛生學系助理教授帕克斯(Robbie Parks)表示，這項研究分析卡翠納(Katrina)、珊迪(Sandy)和艾瑪(Irma)等颶風，結果「令人震驚，但不意外」。

帕克斯說：「僅閱讀文件很難判斷災損是否增加，我們嘗試分析並了解相關數據，以利未來分配與規畫資源。」

研究團隊分析1988年到2019年的熱帶氣旋 ，並估計災後一個月內的「超額死亡」(excess death)人數。

團隊利用數據模型，比較颶風期間死亡的人數，和颶風若未出現的死亡人數，但僅計美國本土的超額死亡人數，忽略如瑪莉亞(Maria)強颱肆虐美屬波多黎各(Puerto Rico)約2975人超額死亡的情況。

研究分析的179個熱帶氣旋中，2005年卡翠納造成的死亡人數最多，達1491人，略高於官方估計的1170人，其次為2017年的艾瑪(1202人死亡)，排名第三的是2012年的珊迪(1193人死亡)。

研究團隊發現，卡翠納颶風過後，奧良教區(Orleans Parish)出現了該郡單一事件最多的死亡情況，超額死亡達719人；同一年，颶風莉塔(Rita)在德州哈里斯郡(Harris County)造成單郡死亡人數第二多的事件，超額死亡309人。

其他超額死亡人數很高的風災包括，2016年的颶風馬修(Matthew)災後在佛羅里達州布羅瓦郡(Broward County)造成185人超額死亡，2012年珊迪災後在紐約納蘇郡(Nassau County)造成178人超額死亡。