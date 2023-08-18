房貸利率高 購屋族怎麼辦？理財專家教4招因應

利率居高不下，房價又不斷攀升，購屋族難免心慌，專家建議要多比較，量力而為。(美聯社)

房貸利率 最近幾周升高到7%，讓購屋族備感壓力，短期之間利率估計將居高不下；華爾街日報分析，理財專家建議有買房計畫的民眾不應押注在利率走向，應該把重點放在能力範圍之內，了解自己的預算 有多少，能夠買到的房子有哪些選項。

房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)17日公布數據顯示，一般類型的30年固定房貸平均利率已達7.09%。

理財專家建議，購屋族面對房貸高利息的四大因應之道，包括：

一、未來無法預測

如果想讓買房子的時間點完全配合經濟預測，不但令人感到壓力龐大，其實也不切實際。房屋買賣屬於無法準確抓到市場時機的中長期投資 ，與股票交易不同。對絕大多數民眾來說，何謂適當時機取決於個人因素，例如為了新工作搬到其他城市、結婚生子或獲得加薪等。

二、降低期望值

房貸利率升高等於預算受到相對擠壓，消費者對於能夠買到哪些房屋的期望值，也要做出心理調整。已經下定決心現在就要買房的民眾，必須保持彈性，願意在某些方面做出妥協，例如不再堅持要有第三套衛浴設備，或者必須到原本青睞地點之外的地區找房子。理財顧問塞耶(Brian Seay)說，消費者不必把現在買的房子視為要住一輩子的永久之家(forever home)，將來可以用這棟房子來換條件更上一層樓的房子。

三、每個月要繳多少房貸

舉例來說，付20%頭期款買下44萬元的房子，房貸利率若以7%計算，每個月要繳交房貸的金額約為2300元。如果房貸利率是6%，每月則可少繳200元。

專家指出，購屋族要小心別讓房貸打亂整體預算規畫，同時可查看日常生活哪些開銷可以節省，例如上館子、買新衣。

四、尋找最好的利率條件