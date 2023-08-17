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夏威夷野火增至111死「搜索範圍僅38%」 5名死者身分曝

編譯徐榆涵／即時報導
夏威夷野火增至111死。（Getty Images）
夏威夷野火增至111死。（Getty Images）

夏威夷茂宜島爆發全美100多年來最致命的野火逾一周後，救難人員已搜索約38%的災區，罹難人數已來到111人，當局開始公布首批死者身分，在這場災難中倖存的家庭也著手漫長而間難的復原之路。

BBC報導，當局已證實五名死者身分，包括74歲的戴克曼（Robert Dyckman）和79歲的揚托克 （Buddy Jantoc），另外三名的姓名暫未公開，直到通知家屬為止。

紐約時報報導，夏威夷州長葛林16日在記者會上證實，迄今死亡人數已達110人，並警告「未來死亡人數可能會大幅攀升」。據報導，除了哀悼死者外，居民還將面臨昂貴的重建成本，根據「世界人口綜述」（World Population Review）資料顯示，夏威夷的生活成本是全美平均水平的兩倍，住房成本是全美平均的三倍。

其中夏威夷歷史悠久的拉海納鎮（Lahaina）有超過2200棟建築被毀，絕大多數是住宅，約2170英畝的土地被燒毀，茂宜島緊急應變管理局估計整體重建費用上看55.2億美元。美國總統拜登將於下周一前往茂宜島視察損失狀況並會見緊急救援人員和倖存者。

至於起火原因尚待查明，先前有消息指大火主因疑似為當地電線遭倒下樹木破壞所致，葛林指出，「監控美國各地電網的感應器證實，大火確實很可能是由電網故障引起」，稱將繼續追查。

此外，最近幾周不斷惡化的乾旱狀況可能也是起火原因之一。根據美國乾旱監測機構，一周前茂宜島近16%的地區遭遇嚴重干旱。

夏威夷州 茂宜島 拜登

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