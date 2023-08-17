夏威夷野火增至111死「搜索範圍僅38%」 5名死者身分曝

夏威夷野火增至111死。（Getty Images）

夏威夷茂宜島 爆發全美100多年來最致命的野火逾一周後，救難人員已搜索約38%的災區，罹難人數已來到111人，當局開始公布首批死者身分，在這場災難中倖存的家庭也著手漫長而間難的復原之路。

BBC報導，當局已證實五名死者身分，包括74歲的戴克曼（Robert Dyckman）和79歲的揚托克 （Buddy Jantoc），另外三名的姓名暫未公開，直到通知家屬為止。

紐約時報報導，夏威夷州 長葛林16日在記者會上證實，迄今死亡人數已達110人，並警告「未來死亡人數可能會大幅攀升」。據報導，除了哀悼死者外，居民還將面臨昂貴的重建成本，根據「世界人口綜述」（World Population Review）資料顯示，夏威夷的生活成本是全美平均水平的兩倍，住房成本是全美平均的三倍。

其中夏威夷歷史悠久的拉海納鎮（Lahaina）有超過2200棟建築被毀，絕大多數是住宅，約2170英畝的土地被燒毀，茂宜島緊急應變管理局估計整體重建費用上看55.2億美元。美國總統拜登 將於下周一前往茂宜島視察損失狀況並會見緊急救援人員和倖存者。

至於起火原因尚待查明，先前有消息指大火主因疑似為當地電線遭倒下樹木破壞所致，葛林指出，「監控美國各地電網的感應器證實，大火確實很可能是由電網故障引起」，稱將繼續追查。

此外，最近幾周不斷惡化的乾旱狀況可能也是起火原因之一。根據美國乾旱監測機構，一周前茂宜島近16%的地區遭遇嚴重干旱。