夏威夷野火106死 拜登夫婦21日將訪茂宜島探災情

白宮說拜登總統偕第一夫人吉兒，將於21日赴夏威夷茂宜島探視災情。(美聯社)

夏威夷茂宜島(Maui)發生毀滅性野火，至今已累計造成106人喪生；白宮宣布，總統拜登 和第一夫人吉兒‧拜登將於21日前往夏威夷視察探災。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)16日發布聲明表示：「總統和第一夫人將於8月21日星期一前往茂宜島視察野火災情，並會見急救人員、倖存者、聯邦官員、州官員及地方官員。」

有線電視新聞網(CNN)報導，夏威夷野火肆虐，受災嚴重，逾百人喪命，上千人失蹤，儘管拜登在上周簽署了一份聯邦災難聲明，但始終對災情保持沉默，遲遲不宣布探災計畫，還頻頻休假出遊，因而遭到外界狠批，包括前總統川普和其他共和黨人。不過拜登政府最近幾天頻頻宣傳，他們對幫助地方當局恢復和重建的承諾。

尚皮耶指出，拜登夫婦將會「親眼目睹，野火對島上生命和土地造成的毀命性損害與影響，並討論後續恢復工作。」

拜登15日在威斯康辛州表示，不希望總統探訪干擾了當地救援工作或轉移資源，因為總統探訪需要大量的安全與運作事宜。

尚皮耶指出，夏威夷州 長葛林(Josh Green)已建議，預計搜索和恢復工作將會在下周初進入一個方便總統探訪的作業階段；聯邦急難管理局(Federal Emergency Management Agency，FEMA)局長克里斯威爾(Deanne Criswell)16日在白宮記者會 上表示，白宮會確保拜登探訪夏威夷，不會擾亂島上的救援與恢復工作。

克里斯威爾表示：「我們最大目標是確保我們不會影響搜救團隊持續救援作業的能力；當我在向總統會報時，他正在與葛林通話，詢問州長現在探訪時機是否恰當，州長則表示沒問題。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點