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美國首例 蒙大拿州石化政策被判違憲 16年輕人告贏州府

記者張聲肇、編譯陳韻涵／綜合報導
一群蒙大拿州青年學生發起的氣候訴訟，14日法官判決州政府違憲，指政府的能源政策未能保護人民，創下美國歷史性的紀錄。（美聯社）
一群蒙大拿州青年學生發起的氣候訴訟，14日法官判決州政府違憲，指政府的能源政策未能保護人民，創下美國歷史性的紀錄。（美聯社）

蒙大拿州地方法院法官凱西‧西利(Kathy Seeley)14日裁定，蒙大拿州政府的石化政策罔顧憲法，必須提供年輕人「潔淨且健康的環境」，裁決16名年輕原告勝訴，成為全美首例民間環團戰勝州政府的裁決結果。

法院裁決指出，「蒙大拿州環境政策法」(Montana Environmental Policy Act)中的其中一項條款，傷害蒙大拿州的環境與16名年輕原告的權益，未能避免能源政策考量對氣候的衝擊，因此裁決違憲。

這群5歲至22歲的環保鬥士三年前以州府未因應全球暖化危機採取對策興訟，如今成為美國法院首度判決人民勝訴、政府敗訴的罕見判決，責成政府必須依據憲法保護人民不受氣候變遷的負面影響。

西利在裁決書中寫道，蒙大拿州的碳排放和氣候變遷，是造成「蒙大拿州環境衝擊，傷害年輕人」的實質因素。

法院作出裁決，但著重石化業發展的蒙大拿州政府是否會順應判決而改變政策，端看州議會的態度；由目前共和黨在州議會占多數的現況看來，石化政策改變的可能性極低。

對於勝訴判決，原告律師茱莉亞‧歐爾森(Julia Olson)表示，這項裁決「對蒙大拿州、對年輕人、對民主和我們的氣候而言，都是一大勝利」，「未來肯定會有更多類似裁決出現」。

歐爾森也是俄勒岡州環保團體「我國兒童的信任」(Our Children's Trust)的負責人，該環團2011年以來，已在全美50個州提出類似訴訟。

歐爾森表示，「在化石燃料(fossil fuel)污染的刺激下，野火肆虐，今日在蒙大拿州的裁決堪稱轉捩點」，象徵下一代挽救地球環境的努力終於受到肯定。

州政府批荒謬 稱必上訴

蒙大拿州檢察長辦公室發言人艾蜜莉‧弗勞爾(Emily Flower)直斥裁決「荒謬」，批評法官後放話，州政府一定會上訴。

法官裁決前，法院舉行為期兩周的審判聽證會。代表16名原告的律師團列舉二氧化碳排放導致氣溫增高、野火猖獗、降雪銳減，對年輕人的身心健康造成傷害的證據，但蒙大拿州政府反駁說，即使蒙大拿一州不再排放二氧化碳，對全球氣候的影響宛如滄海一粟。

圖為蒙大拿州Denbury公司的管線，石化業是蒙州重大產業，但被告破壞環境，影響...
圖為蒙大拿州Denbury公司的管線，石化業是蒙州重大產業，但被告破壞環境，影響氣候，法院首度判決人民勝利，州府敗訴。（路透）

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