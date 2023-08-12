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無證移民工作證 效期可望延至5年

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府允許在美居住的無證移民，可以合法工作最高五年。圖為無證移民在佛州農場工作。(歐新社)
拜登政府允許在美居住的無證移民，可以合法工作最高五年。圖為無證移民在佛州農場工作。(歐新社)

華盛頓時報(Washington Times)報導，根據國土安全部草擬提議，已在美國居住的無證移民將有機會合法工作最多五年，效期是工作證現行規定的一倍多。俗稱工作證的工作許可證(Employment Authorization Document, EAD)效期為兩年。

報導指出，新規適用對象包括非法入境之後向美國申請庇護以避免遭到遣返的移民，以及希望綠卡抽籤能夠抽中的移民。正在等待調整身分(adjustment of status)審查的移民也在適用之列。

美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)表示，將工作時效延長至五年，對於所有相關人士來說，都將變得更有效率。

移民局在一份政策說明通知裡表示，為了減輕移民局與社會大眾的負擔，工作許可證有效期限將予延長。

前總統川普任內移民局政策主任洛勞勃(Robert Law)指出，規定修改將對無證移民提供奇怪誘因，某些非法移民竟可享有比包括H-1B高技能簽證在內等合法移民勞工更長的工作效期。

他說，拜登政府偷偷摸摸讓工作證效期延長，日後勢必衍生問題，「這種公然的政治操作，用意在於保護非法外來者，主張美國優先的下一任美國總統2025年入主白宮時，非法移民才能免於遭到遣返」。

報導指出，提案內容曾有更新，但未說明何時將對決策做出決定。

前總統布希任內的移民局局長岡薩雷茲(Emilio Gonzalez)表示，這份草案是拜登政府打算給予非法移民通融的最新措施。

岡薩雷茲說，拜登政府官員只會設法讓非法移民進入美國，然後修改所有規定與政策，好讓非法移民留在這裡。他說：「我相信這項政策是故意的。」

工作證堪稱移民問題的核心爭議，絕大多數非法移民到美國都是為了就業。雖然許多無證移民在沒有工作證的情況下打工，但有辦法拿到工作證的移民則說，有工作證待遇較好，工作較穩定，有助於在社區生根落腳。移民仲介則把工作證當成讓無證客身分合法化的跳板。

非法移民 移民局 拜登

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