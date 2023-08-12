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未成年買酒遭拒 富家子天天亂罵飯店…挨告

編譯潘勛／綜合11日電
曼哈頓最豪華飯店之一的「馬克」(The Mark)大飯店酒吧。(取自飯店網頁)
曼哈頓最豪華飯店之一的「馬克」(The Mark)大飯店酒吧。(取自飯店網頁)

未成年的富家公子溫特勞伯(Theodore Weintraub)從2021年才17歲時，就多次持假身分證明想到紐約市最豪華飯店買酒，但一直見拒，兩年後他帶人天天舉牌以莫須有的叫罵侮辱飯店，致飯店不堪其擾，怒告溫特勞伯誹謗名譽，這件鬧劇持續到現在還在上演中。

紐約時報報導，溫特勞伯去曼哈頓最豪華飯店之一的「馬克」(The Mark)大飯店酒吧，持假身分證件想買一瓶1萬4500元的紅酒，實在很罕見，當然酒吧每次都拒絕他，但溫特勞伯愈來愈氣勢汹汹，到2021年飯店乾脆禁止他入內。

呈堂文件表示，2023年夏天溫特勞伯返回飯店，意圖報仇。他帶另一男子固定現身，拿著標語牌寫著「馬克否認納粹大屠殺」、「馬克散播疾病」、「馬克支持(淫魔)艾普斯坦」，還與飯店客人肢體接觸，直到7月與饒舌歌手德雷克(Drake)的粉絲在街邊互相大罵為止；德雷克當時在飯店內。

馬克飯店與溫特勞伯的住家很近，除了很近這一點之外，實在不清楚他為何一定要去那兒買酒，而頻頻遭拒之後還是堅持下去。飯店方呈堂文件認為這位青少年銜恨多年，最後才爆發。

紐約郵報上周採訪溫特勞伯，他沉默無言，只表示現在不能評論，真相會水落石出。

溫特勞伯2021年被禁止進入飯店，幾周之後他返回，只是當時他與不疑有異的父母一起來。溫特勞伯一家在飯店訂席吃晚餐，但被保全擋下，不能入座，呈堂文件敘述，保全人員向溫特勞伯的父母說，他倆的兒子不准進入飯店。

溫特勞伯夫婦對此顯然不知。小溫特勞伯先是要求飯店方原諒他，但沒多久就陷入暴怒，大喊飯店反猶太、工作人員往食客的餐點吐口水。

老溫特勞伯是心臟學者，他叫兒子冷靜下來，再說他「懂得禁令」；他把名片交給飯店人員，說他兒子再來惹麻煩的話，就直接打電話給他。

事態本因此平息，直到今年夏天稍早，飯店人員在附近的人行道上碰到溫特勞伯，他對著他們大聲叫罵，沒多久他就帶人開始抗議，還肢體擋住飯店客人，最後與饒舌歌手德雷克的粉絲起衝突。

飯店管理階層在7月底終於受不了，狀告溫特勞伯誹謗名譽，另申請禁制令獲准，阻止他或任何他的代理人太接近飯店而抗議，呼口號也不能再提納粹大屠殺、艾普斯坦等。現在溫特勞伯只好改換叫罵抗議內容；馬克飯店在店外擺設餐桌供客人吃飯，但客人似乎不以為「異」。

納粹 艾普斯坦 紐約時報

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