美伊釋囚協議新進展 5美公民改軟禁

美與伊朗達成協議，釋出伊朗被凍結的資金，交換五名被囚禁多年的伊朗裔美國公民離開德黑蘭這處監獄。（Getty Images）

經過數個月的祕密協商後，美國同意以60至70億元被凍結在南韓 的伊朗 資產，交換五名伊朗裔美國公民，伊朗已將五人從監獄囚禁改為軟禁，作為實現兩國釋囚協議的第一步。

美聯社報導，這些因美國制裁而遭沒收的資產，將先匯到卡達，等確認五人都安然返美後，再轉到伊朗政府指定的帳戶；因為匯款程序相當複雜，整個「交易」預定下個月完成。

五人其中一人的律師根瑟(Jared Genser)說，這些即將獲釋的人質，可能轉到旅館軟禁，「下一步會怎樣，誰也不敢保證。」

人質之一夏吉(Emad Sharghi)的妹妹納達‧夏吉(Neda Sharghi)說，他們全家對拜登 政府很有信心，相信美國政府一定會把哥哥救回美國。夏吉是名風險資本家，遭伊朗政府判刑十年。

另一名待釋人質納馬濟(Siamak Namazi)於2015年被伊朗拘捕，隨後以間諜罪名被判十年徒刑；伊朗裔英美雙重國籍的環保人士塔巴茲(Morad Tahbaz)在2018年被逮捕，也被判刑十年。另兩人的身分暫未公布。

伊朗也要求拜登政府釋放在美國服刑的伊朗人，但美國官員拒絕透露會有幾人或誰被釋放。伊朗媒體猜測，涉嫌違反美國出口法規或不得與伊朗做生意的規定而坐牢的某些人可能獲釋。這些人涉嫌透過委內瑞拉洗錢，或出售可能被伊朗拿來生產包括核子彈在內的軍事用途設備給伊朗。

美國同意歸還伊朗的資產，因為凍結在南韓，伊朗早就有意對南韓報復，這個月扣押了一艘南韓籍油輪。伊朗國會國安與外交委員會委員馬雷奇(Fadahossein Maleki)說，「伊朗絕不會沉默不語，我們可以報復南韓人的招式多得很，也決不吝於使用。」

華府智庫「保衛民主政體基金會」發言人杜柏維茲(Mark Dubowitz)批評拜登以60億元「贖金」交換「人質」的做法，說這只會鼓勵伊朗政權扣押更多人質，也讓伊朗的「最高領袖」慣常藉國際勒索賺大錢的手段再度得逞。