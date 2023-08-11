我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

綁床單逃獄… 250磅華囚從5樓脫逃 警跨州追捕卻抓錯人

記者張心／紐約報導
陳彥鈞在逃離醫院時，手腕上仍然帶著醫院手環。(紐約市警局提供)
陳彥鈞在逃離醫院時，手腕上仍然帶著醫院手環。(紐約市警局提供)

一名華裔囚犯於9日下午逃離紐約市懲教局(Department of Correction)監視，從曼哈頓一間醫院的五樓，用床單搭成繩梯，從外牆垂降，隨後搭乘一輛出租車逃離；紐約市警局10日下午於新澤西逮獲一名以為是該男子的逃犯，後發現捕錯人。

根據紐約市警總局(NYPD)消息，44歲的華裔囚犯陳彥鈞(Yenchun Chen，音譯)因持有非法管制藥物於7月31日被刑事拘留。他於8月4日聲稱有心臟疾病，在監管下入住西奈山醫院(Mount Sinai Beth Israel Hospital)。

9日下午4時30分左右，一名醫院人員進入陳彥鈞的房間帶他去洗澡。陳彥鈞在浴室內將多條床單捆綁在一起，從醫院五樓的窗戶垂降至二樓，接著通過攀爬梯逃到街道，隨後迅速跳進一輛出租車，沿著第二大道向南逃離。

警方表示，陳彥鈞進去洗澡時，主動索取數條毛巾；但當警員去檢查時，發現洗澡間已無人、窗戶大開，未見陳彥鈞。

警方由窗戶往樓下看，發現陳彥鈞正沿著醫院大樓的側面往下降到二樓，接著站在空調機器上。醫院護士對囚犯通過窗戶跳樓逃跑感到十分震驚。

根據紐約市警局的信息，陳彥鈞身高約6呎3吋、體重約250磅、眼睛為棕色、頭髮為黑色，左臂和左手上都有刺青。他逃離醫院時穿著純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院的病患手環。

紐約市警局於10日下午在新澤西州逮捕一名男子，原本以為是陳彥鈞，後來發現誤捕，目前仍全力追捕，並對其逃跑的情況展開調查；包括為何將他送往西奈山醫院，而不是送去類似表維醫院(Bellevue Hospital)這種擁有專業關押設備的醫療機構。

陳彥鈞在逃離醫院時，手腕上仍然帶著醫院手環。(紐約市警局提供)
陳彥鈞在逃離醫院時，手腕上仍然帶著醫院手環。(紐約市警局提供)
陳彥鈞在逃離醫院時，手腕上仍然帶著醫院手環。(紐約市警局提供)
陳彥鈞在逃離醫院時，手腕上仍然帶著醫院手環。(紐約市警局提供)

紐約市 新澤西州 租車

上一則

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

下一則

稱中國經濟恐成「定時炸彈」 拜登：壞人出狀況就會做壞事

延伸閱讀

伊朗與美國談換囚協議 5名美籍囚犯改軟禁

伊朗與美國談換囚協議 5名美籍囚犯改軟禁
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
專詐留學生 紐約再現網路合租騙局…亞裔生損失1800元

專詐留學生 紐約再現網路合租騙局…亞裔生損失1800元
遭華裔狼醫性侵「失去知覺 痛苦醒來」 她再也不想就醫

遭華裔狼醫性侵「失去知覺 痛苦醒來」 她再也不想就醫

熱門新聞

卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
示意圖。(Photo by Shane on Unsplash)

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

2023-08-08 05:49
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24
美國科技大亨辛漢(右)被揭資助多個非營利組織在全世界推廣中國。圖為他2018年與妻子CODEPINK創辦人Jodie Evans(左)出席活動。(Getty Images)

紐時爆料：美科技大亨辛漢出錢 資助中國全球大外宣

2023-08-05 22:08

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦