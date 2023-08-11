綁床單逃獄… 250磅華囚從5樓脫逃 警跨州追捕卻抓錯人

陳彥鈞在逃離醫院時，手腕上仍然帶著醫院手環。(紐約市警局提供)

一名華裔囚犯於9日下午逃離紐約市 懲教局(Department of Correction)監視，從曼哈頓一間醫院的五樓，用床單搭成繩梯，從外牆垂降，隨後搭乘一輛出租車 逃離；紐約市警局10日下午於新澤西逮獲一名以為是該男子的逃犯，後發現捕錯人。

根據紐約市警總局(NYPD)消息，44歲的華裔囚犯陳彥鈞(Yenchun Chen，音譯)因持有非法管制藥物於7月31日被刑事拘留。他於8月4日聲稱有心臟疾病，在監管下入住西奈山醫院(Mount Sinai Beth Israel Hospital)。

9日下午4時30分左右，一名醫院人員進入陳彥鈞的房間帶他去洗澡。陳彥鈞在浴室內將多條床單捆綁在一起，從醫院五樓的窗戶垂降至二樓，接著通過攀爬梯逃到街道，隨後迅速跳進一輛出租車，沿著第二大道向南逃離。

警方表示，陳彥鈞進去洗澡時，主動索取數條毛巾；但當警員去檢查時，發現洗澡間已無人、窗戶大開，未見陳彥鈞。

警方由窗戶往樓下看，發現陳彥鈞正沿著醫院大樓的側面往下降到二樓，接著站在空調機器上。醫院護士對囚犯通過窗戶跳樓逃跑感到十分震驚。

根據紐約市警局的信息，陳彥鈞身高約6呎3吋、體重約250磅、眼睛為棕色、頭髮為黑色，左臂和左手上都有刺青。他逃離醫院時穿著純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院的病患手環。