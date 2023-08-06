肯州挖出800枚金幣 價值逾200萬元 埋藏地、發現者都是謎團

肯塔基州一處玉米田發現800多枚南北戰爭時期鑄造的錢幣，大部分是金幣。(Getty Images)

近期在肯塔基州 一片玉米田中發現的800多枚內戰時期金幣，目前已經全數出土，總價值達200萬元且都已賣出，但埋藏地點和發現寶藏者身分並未公開。

硬幣認證公司Numismatic Guaranty Company(NGC)副總裁薩爾茨伯格(Andrew Salzberg)對福斯數位新聞(Fox News Digital)指出：「要說清楚這件事的來龍去脈不容易，因為在美國地下，發現這種性質和稀有程度的硬幣，是真的很罕見。」

NGC是一家位於佛州 薩拉索塔(Sarasota)的第三方硬幣、代幣和獎牌評級服務機構；該機構對這批金幣進行認證，並稱之為「肯州大寶藏」，估計價值超過200萬元；專家們稱為是21世紀最偉大的發現之一。

「多數硬幣都是金幣，這一點本身在錢幣歷史上就非常有趣了，」薩爾茨伯格指出，這次出土的硬幣中還有幾個是鑄造於1863年的20元金幣，獲得MS64的評鑑，是有史以來評級最高等級。

不過，到目前為止，「肯州大寶藏」的發現者和埋葬地點仍就是個謎，而那些知情者也都應要求保密。據悉，這是因為寶藏的價值、安全性和其他尋寶者所面臨的風險等因素。

「肯州大寶藏」是2023年稍早在肯州一處玉米田被發現；硬幣收藏營銷商GovMint.com老闆賈瑞特(Jeff Garrett)隨後收到發現者的匿名信件。

「有人想讓我看一枚1863年的雙鷹金幣，這是一枚很罕見的硬幣，主要是因為年份，畢竟內戰時期發的硬幣發行量不高，」賈瑞特告訴福斯數位新聞，「為此，我同意在辦公室與他會面，然後對方又拿幾枚硬幣給我看。」

薩爾茨伯格表示，發現埋在地下的古錢幣並不罕見，但在美國卻很稀有，因為美國畢竟是一個很年輕的國家。