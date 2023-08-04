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俄轟烏糧倉、港口 全球糧價飛升 歐盟痛批以糧食當武器

編譯中心／綜合3日電
俄羅斯空襲烏克蘭的敖德薩等港口，阻止糧食外運；圖為敖德薩港的榖物碼頭。（路透）
俄羅斯空襲烏克蘭的敖德薩等港口，阻止糧食外運；圖為敖德薩港的榖物碼頭。（路透）

俄羅斯上月退出允許烏克蘭出口糧食的「黑海穀物協議」以來，便持續攻擊烏克蘭糧食運輸和儲存設施，黑海港口敖德薩和多瑙河多處港口遭空襲，導致國際糧價大漲；歐盟警告，俄國正在以糧食為武器，阻止烏克蘭糧食出口並提供廉價糧食給開發中國家，「透過加劇經濟脆弱性和全球糧食不安全來製造新的依存關係」。

黑海協議是由聯合國和土耳其於2022年7月促成，用意是協助緩解俄羅斯入侵烏克蘭後的全球糧食危機。俄國上月退出後，開始鎖定黑海敖德薩市和多瑙河上的伊斯梅爾港、雷尼港等烏克蘭港口、糧食基礎設施展開打擊，全球糧食價格飆升。

烏克蘭軍方發言人上周表示，烏軍缺乏防禦手段來抵禦俄軍對於穀物基礎設施的攻擊，如今「幾乎所有」烏克蘭港口都遭俄軍封鎖。

促成黑海協議的土耳其總統厄多安說，協議實施時下降23%的穀物價格，在過去兩周回漲15%；厄多安2日和俄國總統普亭通話，矢言土耳其會透過外交加緊努力恢復協議。普亭則說，俄方「表達與土耳其和其他有關國家就此議題合作的意願」。

俄國退出黑海協議前，一再表示沒有延長協議的理由；俄方表示，協議承諾消除俄國食品和化肥出口障礙，卻一直沒有兌現。

普亭上周在聖彼得堡的俄非峰會對非洲領袖們表示，俄國未來數月將提供非洲數萬噸免費糧食，取代烏克蘭對非洲的糧食出口，發揮在全球糧食安全中的關鍵作用。

路透報導，歐盟外交政策高級代表波瑞爾7月31日致函開發中國家和20國集團(Ｇ20)，要求俄國重返黑海穀物協議。

波瑞爾說，俄國「故意利用糧食作為武器，透過加劇經濟脆弱性和全球糧食不安全來製造新的依存性」。

烏克蘭 俄國 土耳其

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