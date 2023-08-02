鎢絲燈泡走入歷史 LED燈取代 全美年省30億元電費

2日生效的美國新能源政策意謂愛迪生發明的鎢絲燈泡時代結束，由省電耐用的LED燈取代。(Getty Images)

美國新能源政策2日生效後，意謂愛迪生發明的鎢絲燈泡時代結束，由省電耐用的LED燈取代，全國每年可節省30億元電費。

根據拜登 政府規定每瓦特用電要發出至少45流明(lumens，光束的能量單位)的標準，雖然沒有禁止鎢絲燈，但沒有幾種鎢絲可以做到，進階版的鹵素燈泡也一樣，可以例外的只有烤爐內部或室外用的照明燈(bug lights)少數幾種。

柏克萊加州大學 哈斯商學院能源經濟學者戴維斯(Lucas Davis)說，節能照明是能源界的一件大事，卻沒人談。「棄鎢絲燈改用LED燈，有如把一輛每加侖油跑25哩的車換成每加侖可跑130哩的新車」。

能源部 估計，新規定生效後，每年全美國人共可省下近30億元的電費。過去，大家還可以嫌貴不換，現在，LED燈泡的價格降到幾乎和鎢絲燈一樣，對收入不高的家庭，好處反而更大，因為它們花在能源上的錢，占家庭總收入的比率較高。

能源部說，LED燈成為主流後，未來30年美國的二氧化碳排放量可減少2億2200萬噸，相當於2800萬戶一整年的排放量。

LED燈的另一好處是壽命較長，比鎢絲燈耐用25到50倍，消費者到店裡買新燈泡、拿梯子換燈泡的頻率將會低很多。

電器標準覺知計畫(ASAP)主持人德拉斯基(Andrew deLaski)認為，政府這條新規定可能不會熱鬧登場，因為很多商家知道新能源效率的規定終究要來，在過去一年中，就靜悄悄地把舊式燈泡從售貨架上移走，改賣各式發光二極體(LED)燈。他說，「很多人大概都沒注意到」。

節電器具是否該換，包括LED燈取代鎢絲和鹵素燈，曾是共和黨大團結的話題，就如川普時代也曾喊出「讓洗碗機再度偉大」的口號，和民主黨一較短長一樣。最近，廚房瓦斯爐是否該換為安全些的電爐，也是兩黨爭辯的話題。