待租屋增加、100萬新建公寓投市 天價房租降溫 恢復1%至3%年漲幅

佛州50歲的網頁設計工程師狄紀羅拉摩，自疫情爆發以來就居家遠距辦公，因為房租太貴，只能從原來租的兩房，縮小到租一房一廳。(美聯社)

2020至2022年間，全美月租要價大漲15%，創近一個世紀紀錄；如今租金 飆漲勢潮開始冷卻，逐漸恢復疫情 前約1%至3%的年漲幅，近年特別火熱的德州奧斯汀、喬治亞州亞特蘭大 等地租金甚至反轉下跌。

房地產數據供應商CoStar Group稱，全美月租已回到疫情前的正常狀態，平均上漲1%至3%；截至6月30日，全美月租平均較前一年同期僅上漲1.1%，漲幅小於3月份的2.8%。

CoStar認為，房租漲幅趨緩的主因是待租屋增加；人口普查數據顯示，全美將近100萬新公寓正在施工，今、明年相繼投入市場。

此外，人們恢復疫情前的生活與消費習慣，租屋興致隨之降低；根據RealPage Market Analysis，2022年公寓需求降至2009年以來最低水平，離開室友單獨住的人減少、年輕人留在家裡與父母同住、由自有房屋轉為租屋的退休人員正等待市場回暖再搬遷。

租屋供需失去平衡，導致租金漲幅受限；但專家們也認為，租金仍高於2019年，不可能跌回疫情前的水準。

以亞特蘭大為例，2019至2022年間月租上漲23%，今年以來下跌2%，仍較疫情前高300元；當地整體租屋需求下降，新公寓卻持續投入市場，今年共7000單位，另5萬單位施工中。

房屋經紀人康斯坦丁諾夫斯基(Oleg Konstantinovsky)說，許多新公寓祭出兩個月免房租等優惠吸引租屋者，既有房東不敢放手調高租金，抑制整體房租漲幅。