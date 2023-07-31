馬斯克披上「X」外衣 仍滅不了「推特」

馬斯克雖以X取代推特的標誌，但要讓藍色小鳥消失無蹤，恐也不易。（Getty Images）

馬斯克 (Elon Musk)把「推特 」(Twitter)平台改名為X。但截至目前為止，推特、推文(Tweet)、轉推(Retweet)等字眼，仍然遍布在這個社媒平台上。美聯社報導，要讓「推特」字眼和那隻藍色小鳥消失無蹤，需要的恐怕不只是平台東主、全球最富有的人發出一只「由上而下的聲明」。

「孵化Twitter：一個關於金錢、權力、友誼和背叛的真實故事」一書作者比爾頓(Nick Bilton)在談到Twitter起源時指出，「語言始終來自於日常使用它的人；它無法被控制，無法被創造，也無法被改變。你無法決定它。」

2006年由四位企業家聯合創建的Twitter平台，憑藉著tweet這個字詞，在短短幾年內完成了鮮少有企業能夠辦到的事：它成了一個動詞，深深融入美國和全球詞彙中。

牛津英語詞典於2011年添加tweet；韋氏詞典也在2013年照做；美聯社風格手冊則於2010年添加tweet。

「一個字詞進入詞典，表示人們已在使用它，」研究語言史的羅格斯大學英語教授林奇(Jack Lynch)說：「詞典對於引入新單詞一般都非常謹慎；尤其是對於新現象，因為它們不希望事情只是曇花一現。」

2022年10月馬斯克接管推特後，為完成自身願景，開始抹去Twitter既有企業文化和形象；他透過解雇、裁員 和自願離職、拍賣家具和裝飾，讓公司少了四分之三員工 ，還顛覆有關仇恨言論和錯誤信息政策，如今再將公司改名為他情有獨鍾的X，與其他品牌SpaceX、Model X 一致，並不令人意外。

但在推特的藍鳥和其他點點滴滴開始消失之際，比爾頓表示，「Twitter內部有句話說，Twitter是一家不會自殺的公司。我認為這聽起來仍是正確的，無論它被是稱為Twitter還是X；我認為它已化為社會的一種結構，即便是馬斯克也可能無法打破它。」