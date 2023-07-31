我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

可口可樂、聯合利華…最大消費品牌狂漲價 Fed傷腦筋

馬斯克披上「X」外衣 仍滅不了「推特」

記者胡玉立／綜合報導
馬斯克雖以X取代推特的標誌，但要讓藍色小鳥消失無蹤，恐也不易。（Getty Images）
馬斯克雖以X取代推特的標誌，但要讓藍色小鳥消失無蹤，恐也不易。（Getty Images）

馬斯克(Elon Musk)把「推特」(Twitter)平台改名為X。但截至目前為止，推特、推文(Tweet)、轉推(Retweet)等字眼，仍然遍布在這個社媒平台上。美聯社報導，要讓「推特」字眼和那隻藍色小鳥消失無蹤，需要的恐怕不只是平台東主、全球最富有的人發出一只「由上而下的聲明」。

「孵化Twitter：一個關於金錢、權力、友誼和背叛的真實故事」一書作者比爾頓(Nick Bilton)在談到Twitter起源時指出，「語言始終來自於日常使用它的人；它無法被控制，無法被創造，也無法被改變。你無法決定它。」

2006年由四位企業家聯合創建的Twitter平台，憑藉著tweet這個字詞，在短短幾年內完成了鮮少有企業能夠辦到的事：它成了一個動詞，深深融入美國和全球詞彙中。

牛津英語詞典於2011年添加tweet；韋氏詞典也在2013年照做；美聯社風格手冊則於2010年添加tweet。

「一個字詞進入詞典，表示人們已在使用它，」研究語言史的羅格斯大學英語教授林奇(Jack Lynch)說：「詞典對於引入新單詞一般都非常謹慎；尤其是對於新現象，因為它們不希望事情只是曇花一現。」

2022年10月馬斯克接管推特後，為完成自身願景，開始抹去Twitter既有企業文化和形象；他透過解雇、裁員和自願離職、拍賣家具和裝飾，讓公司少了四分之三員工 ，還顛覆有關仇恨言論和錯誤信息政策，如今再將公司改名為他情有獨鍾的X，與其他品牌SpaceX、Model X 一致，並不令人意外。

但在推特的藍鳥和其他點點滴滴開始消失之際，比爾頓表示，「Twitter內部有句話說，Twitter是一家不會自殺的公司。我認為這聽起來仍是正確的，無論它被是稱為Twitter還是X；我認為它已化為社會的一種結構，即便是馬斯克也可能無法打破它。」

推特 馬斯克 裁員

上一則

麥康諾失神、范士丹發愣…政壇頻爆「老」問題 幾歲該退休？

下一則

大麻爆「啤酒花潛伏病毒」疫情 成品吸了不夠嗨

延伸閱讀

馬斯克在推特大樓設置「X」新logo 遭舊金山市府調查

馬斯克在推特大樓設置「X」新logo 遭舊金山市府調查
馬斯克政治立場不明 星鏈網路安全令各國不安

馬斯克政治立場不明 星鏈網路安全令各國不安
推特改名X後 恢復饒舌歌手肯伊威斯特帳號

推特改名X後 恢復饒舌歌手肯伊威斯特帳號
查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51

超人氣

更多 >
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」