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9天遭提6訴訟 西北大學陷體育#MeToo危機

編譯廖振堯／綜合28日電
#MeToo運動在西北大學發酵，九天內提出六宗性騷擾等官司。(Getty Images)
#MeToo運動在西北大學發酵，九天內提出六宗性騷擾等官司。(Getty Images)

今年本應是西北大學(Northwestern University)標誌性的一年，一位被稱為言論自由捍衛者的新校長席爾(Michael Schill)就職，但相反地該校卻陷入不斷加深的危機，九天內被學生提告六起訴訟，包括種族歧視、性虐待、霸凌等種種行為。

紐約時報報導，其中四起匿名運動員提出的訴訟由律師薩非艾(Patrick A. Salvi II)和史提納爾(Parker Stinar)代表，史提納爾去年為密西根大學醫生性虐待的運動員贏得了4億9000萬元和解金；另一起訴訟由事務所Levin & Perconti和律師克朗普(Ben Crump)代表，所有律師都透露其他原告來自西北大學各項運動中，如壘球、棒球、橄欖球、曲棍球等。

一位美式足球年輕校友肖特(Simba Short)表示，他在一場蓄意安排的霸凌儀式中被限制和性虐待，也目睹一名隊友在水下遭受性虐待後呼吸困難，球員們被迫喝酒直到嘔吐。肖特周四在芝加哥透過Levin & Perconti提告，稱此經歷讓他深受困擾到試圖自殘，並於2016年住院治療。

前西北大學四分衛葉茲(Lloyd Yates)也提起訴訟，他在19日記者會上表示，隊員們陷入一種身體、情感和性虐待常態的文化，甚至一些教練也參與其中，這個氛圍尤其可怕，但為了體育獎學金，只得認為融入球隊是通往更好生活的唯一門票。

美式足球主教練費茲傑羅(Pat Fitzgerald)因此被解雇，此外棒球教練佛斯特(Jim Foster)也因霸凌行為被開除。長期擔任體育總監菲利普(Jim Phillips)雖於2021年離開西北大學，但也至少在三起訴訟中被點名。

西北大學前啦啦隊隊長理查森(Hayden Richardson)表示，這是系統性的事件，他在2021年指控教練強迫啦啦隊員以性意味的方式與捐贈者進行社交活動，並拒絕供餐以鼓勵他們減肥。

另一些前運動員還詳細描述種族歧視事件，例如黑人球員被迫改變髮型，拉丁裔球員因親戚工作是幫傭而被嘲笑。律師克朗普說，這是大學體育運動的「#MeToo」時刻。

西北大學 種族歧視 運動員

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