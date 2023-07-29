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最高法院判違憲 教堂山北卡大招生嚴禁種族考量

編譯潘勛／綜合28日電
在最高法院裁決後，教堂山北卡大學正式禁止在招生時考慮種族、性別與膚色。(Getty Images)
在最高法院裁決後，教堂山北卡大學正式禁止在招生時考慮種族、性別與膚色。(Getty Images)

最高法院數周前判決，指教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)招生考量種族一事違憲，這所北卡州龍頭公立大學的校董會(Board of Trustees)正式投票決定，此後嚴格禁止使用「種族、性別、膚色或族裔」，來招生、招募教職員。

美聯社28日報導，最高法院6月29日以多數判決，認定全國最古老公立大學的教堂山北卡羅來納大學、最古老私立大學的哈佛大學，以平權措施(affirmative action)來考量學生申請入學，實為違憲。

教堂山北卡大校長古斯基維奇(Kevin Guskiewicz)向校董會出席校董表示，對校方採取一切必要措施，以全面遵守最高法院判決，實有信心；本周召開的會議，是判決以來校董們首次親身列席。

只是，雖說全國各大學目前在設想新方法，以達成整體學生多元的目標，但校董會的決議向北卡大校務人員指示，某些方法現在已不能動用。

校董會決議27日先經監事會批准，通過之後，決議文保證不把「優先處理」特權，以種族為本而授予任何個別人等或團體。按決議，就雇用及入學，絕不能依「種族為本的偏好」，而透過「論文或其他手段」來建立申請機制。

校董米金斯(Ralph Meekins)曾敦促校董們延後投票，他認為決議「超出最高法院判決太多」，但未獲採納。

幾年前保守派團體提起訴訟，譴責該校大學生入學政策歧視白人及亞裔學生；法官2021年判決維持校方做法，才導致上訴；校董普雷爾(John Preyer)27日稍早批評校方處理那樁訴訟的手法。

普雷爾表示，此刻感到羞慚，校方9年來斥資3500萬元來敦親睦鄰，還是輸掉這個備受矚目的案子，試問為何要那麼做？那麼做正確嗎？

校董們本周曾討論其他種種方式，以遵守最高法院上個月的判決；判決認定校方以種族來考量學生入學，違反憲法平等保護條文。

北卡 投票 亞裔

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