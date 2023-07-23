川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

前總統川普 21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(Barron Trump)，但相關論述純屬有趣。

川普21日透過自己的社群平台「真實社群」(Truth Social)轉貼一名支持者為拜倫製作的圖像，藉此攻擊川普2024年大選潛在的對手、現任總統拜登 。

該照片顯示，拜倫站在美國國旗環繞的講台上，圖說寫道，「為創造公平競選的環境，拜倫將與拜登辯論」。

川普轉貼支持者的圖片時，寫道：「不辯論！！！」

過去幾年來，現年17歲的拜倫此前並未如他的同父異母手足小唐納(Donald Trump Jr.)及艾瑞克(Eric Trump.)般，涉入父親的政治活動；川普的女兒伊凡卡‧川普(Ivanka Trump )和女婿庫許納 (Jared Kushner)曾任白宮顧問， 庫許納涉入許多外交計畫，但伊凡卡及庫許納如今已退出政治圈。

川普就任以來，身高6呎7吋(約200公分)的拜倫幾乎很少對外發言；網路媒體showbiz411報導，拜倫就讀哥倫比亞語法預備學校(Columbia Grammar & Preparatory School)時英文並不好，因為他與斯洛維尼亞籍的外公外婆住在川普大樓(Trump Tower)的同一層，因此拜倫與拜登辯論其實是種揶揄。

拜倫是川普與前第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)所生的孩子，梅蘭妮亞的故鄉在斯洛維尼亞。