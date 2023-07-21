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待售屋大減… 6月成屋銷售年跌近19% 14年來最差

編譯周芳苑／綜合20日電
因為房源減少，六月房屋銷售量較去年同期大減近19%。(Getty Images)
因為房源減少，六月房屋銷售量較去年同期大減近19%。(Getty Images)

全國房地產商協會(National Association of Realtors)20日公布的最新報告顯示，6月成屋銷售較5月衰退3.3%，經季節因素調整後為416萬戶，與去年同期相較更大減18.9%，成為14年來成長最緩慢的6月；在房源短缺下也助長了競購，以現金全額交易占6月房屋買賣的26%。

房地產市場表現不佳完全是因為待售屋存量太少，6月底全美僅108萬戶房屋求售，較去年同期大減13.6%，以目前銷售速度推估，約相當於3.1個月房屋供給量，低於六個月的合理存量。

全國房地產商協會首席經濟學家勞倫斯·尹(Lawrence Yun)說，目前的市場需求足以輕易吸收線有待售屋的二倍數量。

市場情勢助長房價上漲；根據統計，6月全美成屋中間值達41萬200元，創歷來次高紀錄，僅較去年6月最高紀錄微低1%。此外，由於房貸利率較去年高得多，房地產低階市場買賣較活躍。

勞倫斯·尹說，全美多數地區房價走勢依舊強勁，待售屋有限造成一屋多人競購，最近一個月出售的三分之一房屋成交價均高於牌價。

房貸利率走高影響消費者買房能力，房屋銷售短期內難復甦。全國房地產商協會6月成屋銷售是採用成交過戶(closing)數據，納入計算的可能於4、5月間便已簽約，當時房貸利率還在6.5%徘徊，5月底飆升至7%以上，6月房價上漲時，房貸利率也維持在7%。

首次購屋者所受衝擊最大，6月首購者占房屋銷售的比重降至26%，低於去年同期的30%，創歷史新低。

高檔房屋銷售雖也衰退，但降幅最小，與去年情況大不相同。

競爭激烈下，許多人捧著現金搶購房屋，全現金交易占6月房屋買賣的26%，較去年5、6月微幅增加。

新屋市場情況不同。全美最大房屋建商DR Horton公佈最新財報時稱，新屋訂單跳增，該公司董事會主席霍頓(Donald Horton)透過新聞稿說，即使面臨高房貸利率、通貨膨脹壓力，其本季淨銷售仍較前一年同期大增37%。

房地產 利率 房價

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