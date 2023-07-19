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北半球暑熱 考驗人體耐受力 學者：極度高溫已要出人命

記者張聲肇／綜合報導
鳳凰城居民18日在華氏113度高溫中等候公車。(美聯社)
鳳凰城居民18日在華氏113度高溫中等候公車。(美聯社)

北半球今夏暑熱，在中國創下華氏126度紀錄(攝氏52度)，美國死亡谷128度(攝氏53.3度)，亞歷桑納州的鳳凰城18日寫下連續19天達110度(攝氏43.3度)高溫紀錄，在中東波斯灣國際機場酷熱指數更152度(攝氏66.7度)，接近或超越人體忍受的極限。

專家說，考驗人體忍受力的高溫，足以打亂人體內部調溫機制，卻是地球暖化大趨勢下，人類愈來愈難以躲避的危險。蒙大拿州立大學助理教授圖赫爾斯奇(Cascade Tuholske)說，「這種極度高溫現在就已要出人命了。」

如果沒有冷氣、風扇或陰影，人體只能靠體內的調溫機制抗熱；部分體熱可透過對流和輻射釋出，但前提條件是空氣的熱度不高於人體的溫度。捨此，身體只能靠排汗降低溫度，把體內的液體轉化為蒸氣排出體外。但排汗的作用也有其限度。

專研人體抗熱生理機能的賓州州立大學教授肯尼(Larry Kenney)說，排汗要蒸發掉，才有降溫功效；若汗水堆積在皮膚上，慢慢滲開，那只是「脫水」，沒有涼爽效果。

研究人員用綜合溫度、濕度、風速、陽光角度和雲層的「濕泡全球溫度表」(wet bulb global temperature scale)衡量人體排汗取涼的功能，發現高於華氏95度(35℃)，人體就喪失這自動調節體溫的功能。濕泡溫度不是根據濕度計算「體感」溫度的指數。

肯尼去年發表的研究報告說，年輕且健康的研究對象在調控室內，濕泡全球溫度88度(31℃)就開始無法「體內調溫」了，心臟會增加壓力，身體溫度會有增無減地往上升。肯尼認為，這就是極端高溫對年長者和心臟有問題的人，特別危險的原因。

伊朗波斯灣國際機場16日氣溫高於華氏100度時，濕度也幾達飽和，換算成濕泡溫度等於92.7度(33.7℃)。至於體感溫度則爆表到華氏150度。

美國西南部和東南部17日濕泡溫度也好不到哪裡去，不是接近華氏89度，就是稍高於90度，接近或高於肯尼報告列為「危險」的88度。

高溫 伊朗 蒙大拿州

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