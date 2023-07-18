好萊塢罷工上演「持久戰」 比誰先失房產

好萊塢演員工會員會在東西兩岸持續罷工，爭取薪資福利，可能持持續多月。圖為演員17日在紐約時報廣場上的派拉蒙電影公司前示威。(美聯社)

好萊塢 全面開戰，編劇和演員罷工 、資方拖延，看誰最後失去房產，持久戰才開打，傳媒娛樂產界的革命號角響起。

美聯社報導，想知道好萊塢內戰的敵意有多深，看看資深演員朗帕爾曼(Ron Perlman)回應編劇罷工的報導就可略知一二。

「地獄怪客」(Hellboy)主角朗帕爾曼透過Instagram直播表達憤怒，他說道「聽好了，混蛋，失去房產有許多方式」，但他事後刪除這段影片。

新冠疫情三年後，好萊塢陷入僵局，電影與電視產業再次觸礁暫停，而此次的交戰對象是因應疫情而飛速成長的串流媒體，撼動娛樂產業經濟。

好萊塢全面開戰的情況彷彿加強版的「現代啟示錄」(Apocalypse Now)，演員工會-「美國電視和廣播藝術家聯合會」(SAG-AFTRA)全國董事會13日投票，一致批准數萬名成員加入美國劇作家協會(WGA)1萬1000名編劇自5月以來的罷工行列，這讓小型衝突在「奧本海默」(Oppenheimer)上映之際演變成核戰。

隨著演員和編劇聯合罷工，動員突襲電影工作室和串流媒體總部，娛樂媒體Puck記者貝尼洛(Matthew Belloni)形容「這座城鎮會被夷為平地」。

SAG-AFTRA理事長法蘭‧德瑞雪(Fran Drescher)在宣布罷工的記者會上表示，「你無法就產業已改變的現狀改變這個商業模式，也無法期待合約內容修訂；我們不會增改合約，因為這分合約已不再尊重目前強加於我們的業務模式與實際狀況。」

CNBC報導，媒體公司四面楚歌，不僅要應對編劇與演員罷工之際，也面臨廣告收益疲軟和串流媒體鯨吞產業收益的情況。

迪士尼 (Disney)執行長艾格(Bob Iger)近期接受CNBC訪問時坦言，迪士尼經典的傳統電視業務可能不再是核心營運項目。