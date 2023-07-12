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涉種族歧視？參議員拒絕譴責「白人至上主義」挨轟後改口

編譯俞仲慈／綜合11日電
阿拉巴馬州共和黨籍聯邦參議員圖伯維爾10日受訪時，拒絕譴責「白人至上主義乃種族主義」的態度，引發朝野抨擊後，隔天改口承認白人至上主義者確實是種族主義。(路透)
阿拉巴馬州共和黨籍聯邦參議員圖伯維爾10日受訪時，拒絕譴責「白人至上主義乃種族主義」的態度，引發朝野抨擊後，隔天改口承認白人至上主義者確實是種族主義。(路透)

阿拉巴馬州共和黨籍聯邦參議員圖伯維爾(Tommy Tuberville)10日受訪時，拒絕譴責「白人至上主義乃種族主義」的態度，引發朝野抨擊後，隔天改口承認白人至上主義者確實是種族主義。

圖伯維爾10日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，當主持人柯林斯(Kaitlan Collins)提出白人民族主義者的定義，即認定白人種族優於其他種族時，圖伯維爾當場表示認同：「對，這是部分人士的觀點。」

當被問及個人看法時，圖伯維爾表示：「我對白人民族主義者的看法，如果有人想稱他們為白人民族主義者，對我而言，這就是美國人。」並進一步補充道：「如果人們認為白人民族主義者是種族主義者，我同意此觀點。」

圖伯維爾公然踩種族歧視的紅線，惹惱參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)毫不客氣回嗆圖伯維爾，語帶嘲諷表示：「這位阿拉巴馬州參議員錯了，大錯特錯，白人民族主義的定義不能視為一種觀點。」據了解，舒默此前曾呼籲圖伯維爾譴責白人民族主義是「非美國主義」，並終止對拜登總統軍方人事提名案的杯葛。

連共和黨人也不願為圖伯維爾的言論辯護，參院共和黨黨鞭、南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)表示：「我不知道他到底想說什麼，我的意思是，我只想說，共和黨內沒有白人民族主義者容身之地，我認為這就是結論。」熊恩堅定表示：「那裡也沒有白人民族主義者的生存空間。」

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)11日接受CNN訪問時，當被記者問及是否對圖伯維爾拒絕譴責白人至上主義感到憂心，麥康諾強調：「白人至上主義對軍方和整個國家而言，都是不可接受。」

加州民主黨籍州長紐森(Gavin Newsom)11日也在推特發文表示，圖伯維爾的言論來自其無知，他寫道：「聯邦參議員圖伯維爾坦承不知道身為一名白人民族主義者意味著什麼，卻繼續為他們辯護。」

圖伯維爾眼見他的言論引發爭議，11日接受「國會山莊報」(The Hill)訪問時，終於改變說法，承認白人至上主義者確實是種族主義。

白人至上 種族主義 共和黨

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