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大法官另類福利？度假教學 免費旅遊還能「賺外快」

記者張聲肇／綜合報導
大法官戈薩奇和卡瓦諾上任後，到維吉尼亞喬治梅森大學任教，後來往義大利、冰島和英國度假教學。圖為大法官戈薩奇2017年9月在肯塔基州路易斯維大學演講。(美聯社)
大法官戈薩奇和卡瓦諾上任後，到維吉尼亞喬治梅森大學任教，後來往義大利、冰島和英國度假教學。圖為大法官戈薩奇2017年9月在肯塔基州路易斯維大學演講。(美聯社)

夏威夷大學的「法律人駐校」計畫邀請過已故大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)和已退休的大法官甘迺迪(Anthony Kennedy)等美國司法界頂尖人物駐校短暫教學，校方除全額負擔差旅食宿費之外，還致送法規允許的教學演說費，更多大法官卻寧願前往歐洲度假教學，也完全合法。

美聯社引述夏大法學院長蘇伊佛(Aviam Soifer)2010年邀請大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)前去度假教學的信函說，根據金斯柏、甘迺迪等人的經驗，相信他們會高度推薦閣下也來體驗一下，「當然，我們會支付您來回頭等艙機票、高級旅館住宿等費用」。

大法官事實上受鼓勵和外界多接觸，以減輕民眾對美國最高法院的神祕感，幾十年來，大法官全球奔波教學，只要每年這兼差教學收入不超過3萬元即可。最高法院說，教學對象必須是宿具名聲的教育機構，並事先獲首席大法官核可，首席大法官本人則需獲其他大法官們同意。

美聯社綜合各方檔案說，不論遠赴夏威夷或義大利、冰島等海外大學，大法官的「度假教學」通常是教學課程極簡，而度假享受極豐。

獨立監督團體「修復法院」(Fix the Court)負責人若斯(Gabe Roth)說，大法官度假教學所受招待的奢華程度「多數美國人從未見過」，「光憑自己的職位就接受這種招待，似乎就已逾越倫理」。

奢華細節外人不得而知，因為依規定，大法官只須在自己的報稅單上略加說明當年度財務概要即可。

美聯社發現，大法官接受的免費招待，算起來至少成千上萬元，而招待方動用的經費不乏匿名人士的捐款。夏威夷大學還進一步把「客座大法官教授」安排到私人俱樂部或捐款人的私宅接受邀宴，唯一例外是薩多馬友，透過助理表示「不宜與捐款人交往」，婉拒這種邀宴。

戈薩奇(Neil M. Gorsuch)和卡瓦諾(Brett Kavanaugh)上任後，到維吉尼亞喬治梅森大學任教，後來往義大利、冰島和英國度假教學，全家旅遊費用都由邀請方全額支付。

大法官 夏威夷 義大利

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