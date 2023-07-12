我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

「大學一口氣買數千本」大法官薩多馬友出書 助理推銷惹議

記者顏伶如／綜合報導
大法官薩多馬友(中)的最高法院助理團隊，被指經常向邀請薩多馬友演講的大學、圖書館推銷薩多馬友著作。圖為薩多馬友2019年9月在喬治亞州推銷她的童書「Just Ask!」。(美聯社)
大法官薩多馬友(中)的最高法院助理團隊，被指經常向邀請薩多馬友演講的大學、圖書館推銷薩多馬友著作。圖為薩多馬友2019年9月在喬治亞州推銷她的童書「Just Ask!」。(美聯社)

美聯社11日報導，自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)的最高法院助理團隊，經常向邀請薩多馬友演講的大學、圖書館推銷薩多馬友著作，助理薪水來自納稅人稅金，安排演講與推銷著作之間有著明顯關聯，助理則積極介入，其他政府機關都禁止公務員從事推銷行為，但由於最高法院並未訂定操守規範，基本上等於讓九名大法官自行裁量。

報導指出，69歲的薩多馬友出身於紐約市布朗士(Bronx)窮苦家庭卻進入最高法院的個人經歷，讓她成為許多大學、圖書館爭相邀請演講的重量級來賓，而薩多馬友過去幾年來發表的著作，許多大學則大手筆一口氣買下數百本，甚至數千本。

美聯社取得公開資料顯示，薩多馬友辦公室助理經常向邀請薩多馬友演講的公立機構推銷薩多馬友所寫的回憶錄或童書。薩多馬友2009年獲歐巴馬總統提名，進入最高法院以來，出版著作累計收入至少370萬元。

報導指出，薩多馬友最高法院助理的薪水來自納稅人稅金，卻屢屢為薩多馬友對外推銷著作，如此行為在其他政府機關都明令禁止，但最高法院卻沒有操守規範可管。

非營利政府監督組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)法律總顧問、前任國會道德辦公室(Office of Congressional Ethics)法律顧問派恩(Kedric Payne)指出，保護納稅人稅金遭到誤用的操守法則中，禁止推銷是最基本的條款。

派恩說：「最高法院的問題在於，沒有人討論這樣的行為到底有沒有錯。」

最高法院對美聯社發表聲明表示，最高法院與大法官的助理團隊密切合作，確保遵守司法道德綱領。聲明中說，薩多馬友受邀參加出書活動時，助理根據觀眾人數多寡，向主辦單位建議訂書數量，以免期待有機會買書的與會者失望。

大法官薩多馬友(中)的最高法院助理團隊，被指經常向邀請薩多馬友演講的大學、圖書館...
大法官薩多馬友(中)的最高法院助理團隊，被指經常向邀請薩多馬友演講的大學、圖書館推銷薩多馬友著作。圖為薩多馬友2018年9月在華府國會圖書館全國圖書節上介紹她的童書「Turning Pages: My Life Story」。(美聯社)

大法官 圖書館 布朗士

上一則

北京施壓？國務院對台旅遊警示 刪2處「國家」字眼

下一則

修路參考的氣候資料老舊…強降雨、高溫讓全美道路不堪一擊

延伸閱讀

最高法院助理幫薩多馬友向大學、圖書館推銷著作

最高法院助理幫薩多馬友向大學、圖書館推銷著作
跨女不能用靠近辦公室的女廁？日本最高法院：無法接受

跨女不能用靠近辦公室的女廁？日本最高法院：無法接受
廢平權招生 印裔碩士生：招生黑暗面仍難畫句點

廢平權招生 印裔碩士生：招生黑暗面仍難畫句點
變更公平？有反作用？廢平權招生 亞裔生仍擔憂未來

變更公平？有反作用？廢平權招生 亞裔生仍擔憂未來

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

2023-07-06 08:40
根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32
美國駐中大使伯恩斯(左)向財長葉倫(右)指出天空的彩虹，後方為中國財政部國際經濟關係司司長楊英明。(Getty Images)

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

2023-07-06 11:00

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記