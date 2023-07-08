德州沃爾瑪槍手奪23命 聯邦法院判90個無期徒刑

2019年德州艾爾帕索槍擊案被告庫魯休斯，被控在沃爾瑪超市開槍濫殺拉美裔，造成23人死亡，7日被判處90個無期徒刑。(路透)

2019年德州 艾爾帕索槍擊案兇手庫魯休斯(Patrick Crusius)在沃爾瑪 超市開槍濫殺拉美裔，造成23人死亡；他7日被判處90個無期徒刑，未來還可能面臨更多刑罰，其中包括死刑在內。

庫魯休斯的犯行是迄今最大宗聯邦仇恨犯罪案件之一，今年稍早，24歲的庫魯休斯承認犯下近50項聯邦仇恨犯罪指控。在判刑聽證會上，他身穿囚服、戴著腳鐐，聆聽判決時沒有反應。法官建議在科羅拉多州一所高度戒備監獄服刑。

警方指稱，庫魯休斯從達拉斯的家中驅車700多哩，在艾爾帕索沃爾瑪超市外，使用AK式步槍射殺西裔。攻擊前不久，他先上網發出一篇種族主義文章，警告西裔「入侵」德州。

庫魯休斯在聯邦檢察官 取消死刑後，於2月認罪，但德州檢察官表示，庫魯休斯在州法院受審時，他們考慮求處死罪；德州州法庭審判日期尚未確定。

當庫魯休斯被帶離法庭時，一名受害者家屬在旁聽席對他大喊道：「我們還會再見到你的，懦夫。沒有道歉，什麼也沒有。」

2019年德州艾爾帕索槍擊案被告庫魯休斯，被控在沃爾瑪超市開槍濫殺拉美裔，造成23人死亡，7日被判處90個無期徒刑。圖為當地民眾在槍擊案發生後，豎立十字架追悼被害者。(路透)

庫魯休斯的律師斯賓塞(Joe Spencer)在宣判前告訴法官，庫魯休斯是在「破碎的大腦陷入妄想的情況下犯案」，他剛抵達艾爾帕索時並沒有想到具體目標，後來才來到沃爾瑪。此案總計造成23人死亡，20多人受傷。

受害家庭是第一次有機會直接向庫魯休斯說話，他們描述自己的人生如何被痛苦和悲傷顛覆。有些人原諒了庫魯休斯，還有人展示了被殺親人的照片，堅持要他看看這些照片。

受害者陳述過程中，庫魯休斯偶爾會在座位上旋轉或搖頭，幾乎沒有顯露任何情緒跡象。6日，當受害者譴責槍擊案的殘酷、要求庫魯休斯回應並對其行為負責時，他似乎流下了眼淚。庫魯休斯的家人在宣判時沒有出庭。