我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三大樂透彩金逾11億元 試手氣不妨參考歷史紀錄

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

德州沃爾瑪槍手奪23命 聯邦法院判90個無期徒刑

記者胡玉立／綜合報導
2019年德州艾爾帕索槍擊案被告庫魯休斯，被控在沃爾瑪超市開槍濫殺拉美裔，造成23人死亡，7日被判處90個無期徒刑。(路透)
2019年德州艾爾帕索槍擊案被告庫魯休斯，被控在沃爾瑪超市開槍濫殺拉美裔，造成23人死亡，7日被判處90個無期徒刑。(路透)

2019年德州艾爾帕索槍擊案兇手庫魯休斯(Patrick Crusius)在沃爾瑪超市開槍濫殺拉美裔，造成23人死亡；他7日被判處90個無期徒刑，未來還可能面臨更多刑罰，其中包括死刑在內。

庫魯休斯的犯行是迄今最大宗聯邦仇恨犯罪案件之一，今年稍早，24歲的庫魯休斯承認犯下近50項聯邦仇恨犯罪指控。在判刑聽證會上，他身穿囚服、戴著腳鐐，聆聽判決時沒有反應。法官建議在科羅拉多州一所高度戒備監獄服刑。

警方指稱，庫魯休斯從達拉斯的家中驅車700多哩，在艾爾帕索沃爾瑪超市外，使用AK式步槍射殺西裔。攻擊前不久，他先上網發出一篇種族主義文章，警告西裔「入侵」德州。

庫魯休斯在聯邦檢察官取消死刑後，於2月認罪，但德州檢察官表示，庫魯休斯在州法院受審時，他們考慮求處死罪；德州州法庭審判日期尚未確定。

當庫魯休斯被帶離法庭時，一名受害者家屬在旁聽席對他大喊道：「我們還會再見到你的，懦夫。沒有道歉，什麼也沒有。」

2019年德州艾爾帕索槍擊案被告庫魯休斯，被控在沃爾瑪超市開槍濫殺拉美裔，造成2...
2019年德州艾爾帕索槍擊案被告庫魯休斯，被控在沃爾瑪超市開槍濫殺拉美裔，造成23人死亡，7日被判處90個無期徒刑。圖為當地民眾在槍擊案發生後，豎立十字架追悼被害者。(路透)

庫魯休斯的律師斯賓塞(Joe Spencer)在宣判前告訴法官，庫魯休斯是在「破碎的大腦陷入妄想的情況下犯案」，他剛抵達艾爾帕索時並沒有想到具體目標，後來才來到沃爾瑪。此案總計造成23人死亡，20多人受傷。

受害家庭是第一次有機會直接向庫魯休斯說話，他們描述自己的人生如何被痛苦和悲傷顛覆。有些人原諒了庫魯休斯，還有人展示了被殺親人的照片，堅持要他看看這些照片。

受害者陳述過程中，庫魯休斯偶爾會在座位上旋轉或搖頭，幾乎沒有顯露任何情緒跡象。6日，當受害者譴責槍擊案的殘酷、要求庫魯休斯回應並對其行為負責時，他似乎流下了眼淚。庫魯休斯的家人在宣判時沒有出庭。

德州 沃爾瑪 檢察官

上一則

本周全球均溫3度刷新紀錄 科學家：可能是10萬年來最熱

下一則

曼哈頓華埠書店遭火損 劉思慕捐款相助

延伸閱讀

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩
洛杉磯無人機燈光秀 來自德州公司

洛杉磯無人機燈光秀 來自德州公司
百度高溫襲德州 病患塞滿急診室

百度高溫襲德州 病患塞滿急診室
德州邊境三天撈出四具無證客屍體 其中包含一個嬰兒

德州邊境三天撈出四具無證客屍體 其中包含一個嬰兒

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

2023-07-06 08:40
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
美國駐中大使伯恩斯(左)向財長葉倫(右)指出天空的彩虹，後方為中國財政部國際經濟關係司司長楊英明。(Getty Images)

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

2023-07-06 11:00
疫情消退後，各國的觀光都已復甦。(新華社)

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

2023-07-03 11:40

超人氣

更多 >
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩
新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別
這個早期失智症狀 最容易被忽視

這個早期失智症狀 最容易被忽視
百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…

百萬富翁仍開近20年老爺車 箇中原因是…