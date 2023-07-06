美批中限制鎵、鍺出口：將與盟友協商應對

中國官方祭出鎵、鍺等物項出口禁令，商務部前副部長魏建國5日警告，這只是中方反制的開始，接下來的「制裁手段和種類還有很多」。圖為美中兩國國旗展現在帶有半導體晶片的印刷電路板上。(路透)

中國宣布下月起，針對半導體重要原材料鎵與鍺相關物項實施出口管制，中國商務部 前副部長魏建國更說，這只是開始，中方的反制將隨美國與盟友的限制手段而升級；美國商務部5日回應表示，美方堅決反對中國的措施，華府會和盟友夥伴共商解決這個問題。

在財政部長葉倫(Janet Yellen)啟程訪問中國前夕，北京以「維護國家安全和利益」為由，宣布鎵與鍺相關物項的出口必須取得許可；據了解，全球八成的鎵和鍺由中國供應。

美國商務部發言人對路透表示，美國堅決反對北京的出口管制做法，這些行動凸顯了供應鏈 多元化的必要性，美國將與盟友和夥伴討論解決這個問題，並在關鍵的供應鏈上建立韌性。

歐盟 發言人4日關切中方最新禁令；德國經濟部長哈柏克(Robert Habeck)則表示，中方擴大出口禁令將對德國構成新的問題。

荷蘭政府表示，新規則的效果將取決於如何執行這些規則。

歐盟執行機構歐盟委員會的發言人索尼婭·戈斯波迪諾娃(Sonya Gospodinova)表示，歐盟委員會認為新的限制「與保護全球和平與穩定的需要無關」。她說：「我們呼籲中國採取一種基於明確安全考慮、符合世貿組織(WTO)規則的出口限制和管控措施。」

她還表示：「本委員會目前正在對已宣佈的措施及其對全球供應鏈和歐洲工業的潛在影響進行詳細分析。」

根據歐盟委員會2020年的報告，歐盟27%的鎵需求和17%的鍺需求從中國進口。

路透引述分析師說法表示，中方此次實施的出口管制，是對美光實施禁令後的第二個、也是規模更大的反制措施；若此舉未迫使美國採取改變美中關係措施，預估中方會祭出更多的稀土出口管制。

鎵用於集成電路、發光二極管(LED)和太陽能電池板，鍺則用於光纖和紅外相機鏡頭。

國際礦石與金屬生產商新星(Nyrstar)表示，將考慮澳洲、歐洲和美國的鍺和鎵項目，這一跡象表明中國以外地區有新的生產潛力。