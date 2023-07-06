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成烏克蘭或香港？WSJ：台灣難題「左右大選和美介入程度」

編譯盧炯燊／綜合5日電
台灣民眾密切注視俄烏戰爭，也在思考台灣會不會成為烏克蘭。圖為台灣軍方7月3日在屏東舉行實彈演習。(歐新社)
台灣民眾密切注視俄烏戰爭，也在思考台灣會不會成為烏克蘭。圖為台灣軍方7月3日在屏東舉行實彈演習。(歐新社)

華爾街日報5日以「台灣極難的選擇：成為烏克蘭還是香港？」為題，評述了台灣面對未來的兩難處境，認為這個現況不僅將左右明年1月的總統選舉，更將左右未來一旦中共攻台，美國介入的程度。

報導指出，台灣民眾一直密切注視俄烏戰爭，有部分人認為，就如烏克蘭一樣，如果台灣社會堅守不退，就有可能打敗對方；但戰火摧殘的畫面也讓另外一些人認為，只要不爆發戰爭就好，哪怕痛苦的妥協，就如香港那樣。

這兩種截然不同的看法，勢將左右明年中華民國總統選舉的結果，也決定了台灣防禦形勢將如何變化；更重要的是，台灣內部的省思與如何強化武力的決定，必定會影響北京攻台時，美國的軍事介入程度。

中央情報局預估，中國國家主席習近平已將2027年定為做好武統台灣準備的最後期限，儘管習對俄軍在烏克蘭的糟糕表現很震驚，但沒有跡象表明他會因此而動搖武統決心。

台灣的蔡英文總統已採取行動，明年開始義務兵役時間從四個月延長至一年的同時，也在增加軍事開支，從美國購進新武器。民進黨總統候選人、現任副總統賴清德也承諾捍衛台灣。

國民黨則持不同見解，今年兩度訪問大陸的國民黨副主席夏立言稱，相信能夠與大陸對話緩解兩岸緊張局勢，確保不會發生意外的戰爭。國民黨總統候選人侯友宜也承諾兩岸關係改善後，會將把義務兵役時間恢復到四個月。

拜登總統一再警告，中國若武力攻台，美軍將直接干預。但在美軍部署之前，台灣必須靠自身力量抵禦第一波攻擊，然而美國許多官員及分析人士均認為，台灣迄今仍遠未準備好。

密契爾航太研究所所長德普圖拉(David Deptula)：「台灣人必須百分之百投入，否則美國或其他國家沒有理由襄助，美國不會讓自家兒女為台灣流血。」

台灣軍方發言人孫立方則聲稱，「這裡是我們國家，我們將不惜一切代價保衛它」。

華爾街日報在台北西門町訪問了一些年輕人，一些表示由於大陸的巨大實力，為此犠牲自己的生命沒有什麼意義；也有一些說，台灣的軍事力量比烏克蘭強大，烏克蘭能堅持，台灣也一定能堅持下來。

烏克蘭 國民黨 華爾街

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