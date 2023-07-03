平權招生被禁後 NBA球星巴克利改遺囑 獎學金限給非裔

NBA前球星巴克利表示將修改遺囑，在母校奧本大學留下500萬元專門給非裔學生，保持多元化入學。（美聯社）

最高法院6月29日裁定「平權措施」(affirmative action)違憲，終止大學在招生時考量族裔的作法，此舉引起兩極化的看法，反對方批評這打壓了有色人種接受高等教育的機會。NBA 名人堂球星巴克利(Charles Barkley)也做出回應，將修改他的遺囑，為母校奧本大學(Auburn University)留下500萬元給非裔學生，致力於保持多元化入學。

阿拉巴馬州當地媒體「AL.com」報導，巴克利表示最高法院的裁決像是鳴槍警告一般，因此他決定做些事情來支持未來就讀奧本大學的黑人 學生。

巴克利將在他的遺囑中為奧本大學留下500萬元。「我愛奧本。這筆錢實際上一開始是要留給貧困家庭的孩子，但裁決出爐後，我的手機訊息爆滿，我和朋友們聊天時說：需要確保黑人在奧本大學有一席之地。所以我改變遺囑，將全部500萬元專門留給黑人學生作獎學金。這對我來說是正確的事情，我一直想確保奧本是多元化的。」

據該大學資料，非裔學生入學率從2020年的5.3%略下降至2022年秋季的4.91%。巴克利表示，他只是在盡自己的力量，確保人們更加多元化。

不過，網路鄉民們對巴克利之舉褒貶不一。在CNN主播柯林斯(Kaitlan Collins)轉發此新聞的貼文底下，除了讚賞巴克利善心的回覆，也有人回應「這是好事，但我打賭巴克利現在就可以捐出這500萬元」、「是時候換亞裔 的NBA名人堂成員為亞裔球員挺身而出了！等等……NBA有多元化到納入亞裔球員嗎？」

其他人的留言中，還包括「如果黑人學生不被錄取，那就行不通。試試資助大學準備計畫吧」、「我可以想像如果是個白人捐款者、在他的遺囑中只對白人學生說同樣的話……。」