禁大學「平權招生」後 「族裔中立」能接棒？

柏克萊加州大學的學生行經校園內的廣場，加州早已禁止平權措施，嘗試以「族裔中立」的方式招收不同社經背景的頂尖學生。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，最高法院6月29日把「平權 措施」(Affirmative Action)由各大學入學申請考量剝離，但並未認定達成校園多元為非法，毋寧是為學校審核申請就讀的學生，設立「族裔中立」(race-neutral)的新標準。

首席大法官 羅伯茲(John Roberts)29日說明指出，「各大學、學院下錯結論，一個人身分的試金石不是戰勝挑戰、建立技能或傳承經驗，而是基於他們的膚色。我們的憲法不會容忍這種選擇。」；但他也澄清說，學生們仍可以在申請入學自傳中，提到自己的族裔，說明已克服的挑戰，換句話說，他跟大多數大法官都認同「族裔中立」這個想法。

大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在意見書中也頻頻用到「族裔中立」這個詞，指出它是平權措施的解毒劑。

湯瑪斯指出，加州及密西根州選民終結平權措施之後，煞費苦心讓頂尖大學能有多元班級，族裔中立政策「可以成就族裔和諧、平等之相同益處，而沒有平權措施政策施衍生的負擔及摩擦」。

大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)反擊湯瑪斯及多數派，揚棄這個詞彙。她寫道，「多數派對族裔中立的願景，將加深高等教育裡的種族隔離，因為族裔不平等只要受到忽視，就會持續」。

加州經驗 仍難維持多元

加州及密西根兩州選民多年前便終結平權措施；CNN表示，假如兩州的經驗算任何提示，那可以見到非裔及拉美裔學生在頂尖大學的人數比率下降。

兩州以法律文件向最高法院表示，他們族裔中立的種種心血，就創造出兼容並蓄的環境，並未完全成功，尤其在頂尖、旗艦式的公立學校。

加州在文件中指出，試過多種族裔平等的做法，「由刻意找低收入學生，到家族沒有多少大學經驗的學生，再到旨在增加加州大學 地理涵蓋的計畫，再到全面入學政策，全範圍都試過」。