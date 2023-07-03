我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

優勝美地國慶長假擠爆 距山谷80哩就塞車 上午8時已無車位

禁大學「平權招生」後 「族裔中立」能接棒？

編譯潘勛／綜合2日電
柏克萊加州大學的學生行經校園內的廣場，加州早已禁止平權措施，嘗試以「族裔中立」的方式招收不同社經背景的頂尖學生。（美聯社）
柏克萊加州大學的學生行經校園內的廣場，加州早已禁止平權措施，嘗試以「族裔中立」的方式招收不同社經背景的頂尖學生。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，最高法院6月29日把「平權措施」(Affirmative Action)由各大學入學申請考量剝離，但並未認定達成校園多元為非法，毋寧是為學校審核申請就讀的學生，設立「族裔中立」(race-neutral)的新標準。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)29日說明指出，「各大學、學院下錯結論，一個人身分的試金石不是戰勝挑戰、建立技能或傳承經驗，而是基於他們的膚色。我們的憲法不會容忍這種選擇。」；但他也澄清說，學生們仍可以在申請入學自傳中，提到自己的族裔，說明已克服的挑戰，換句話說，他跟大多數大法官都認同「族裔中立」這個想法。

大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在意見書中也頻頻用到「族裔中立」這個詞，指出它是平權措施的解毒劑。

湯瑪斯指出，加州及密西根州選民終結平權措施之後，煞費苦心讓頂尖大學能有多元班級，族裔中立政策「可以成就族裔和諧、平等之相同益處，而沒有平權措施政策施衍生的負擔及摩擦」。

大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)反擊湯瑪斯及多數派，揚棄這個詞彙。她寫道，「多數派對族裔中立的願景，將加深高等教育裡的種族隔離，因為族裔不平等只要受到忽視，就會持續」。

加州經驗 仍難維持多元

加州及密西根兩州選民多年前便終結平權措施；CNN表示，假如兩州的經驗算任何提示，那可以見到非裔及拉美裔學生在頂尖大學的人數比率下降。

兩州以法律文件向最高法院表示，他們族裔中立的種種心血，就創造出兼容並蓄的環境，並未完全成功，尤其在頂尖、旗艦式的公立學校。

加州在文件中指出，試過多種族裔平等的做法，「由刻意找低收入學生，到家族沒有多少大學經驗的學生，再到旨在增加加州大學地理涵蓋的計畫，再到全面入學政策，全範圍都試過」。

加州大學 平權 大法官

上一則

缺工缺零件…修車平均要等17天 有車主換胎等1個月

下一則

「自由母親」抗衡左派「教師工會」代表大會川普等全都出席

延伸閱讀

加州人口減少 交通死亡卻增加 原因是...

加州人口減少 交通死亡卻增加 原因是...
最高院駁回摩爾訴哈波案 大法官湯瑪士不滿：審案毫無意義

最高院駁回摩爾訴哈波案 大法官湯瑪士不滿：審案毫無意義
男非法擁槍判27年上訴 最高院維持原判

男非法擁槍判27年上訴 最高院維持原判
繼湯瑪斯後…保守派大法官艾里托 認了接受共和黨金主招待

繼湯瑪斯後…保守派大法官艾里托 認了接受共和黨金主招待

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42
最高法院周四上午以6：３裁定哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲。圖為哈佛大學的招生辦公室。(Getty Images)

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

2023-06-29 11:52
華爾街曾是銀行家的天下，但近年銀行業的薪酬已不如律師業。(美聯社)

現在華爾街誰最賺？已經不是銀行家

2023-06-26 06:05

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下