缺工缺零件…修車平均要等17天 有車主換胎等1個月

修車廠一名工作人員正為客戶更換輪胎，去年因零件短缺及人手不足，修車時間比往常還久。（Getty Images）

據汽車和保險業數據商CCC Intelligence Solutions研究，全國因為零件短缺，加上修車人手不足，去年平均修車需要超過17天才能完工，比2019年也就是疫情 發生前的10.3天再延長約65%。

阿肯色州蓋伊(Guy)修車廠老闆克倫德寧(Ronnie Clendenin)看到停車場還有62輛待修汽車，坦言是他從事修車業近30年來，從未遇過的狀況， 因為忙不過來，只好拒絕修車：「大家不習慣，因為原本都是把汽車開來，然後再來取車就好。」

亞利桑納州 土桑市(Tucson)43歲房地產投資商史旺(Oliver Swan)的寶馬(BMW)座車因為後輪胎被割破而漏氣，他從亞利桑納州到新澤西州 ，詢遍所有經銷商，得到的答覆都是換輪胎至少要等一個月。

史旺不得不向經銷商借車應急，但得知換輪胎得延後一個月，決定親自交涉，痛批寶馬汽車：「連輪胎這樣簡單至極的東西，竟然都沒有庫存。」

分析師表示，造成修車需求暴增的原因，是疫情以來，新車和二手車價格飆漲，延長車主繼續開舊車的時間，根據S&P Global Mobility公布的報告顯示，今年1月國內汽車平均車齡來到破紀錄的12.5年，大幅提高修車需求。

根據聯邦勞工統計局(BLS)資料顯示，平均修車費用比去年增長19.7%，保養和服務成本則增長9.9%，顯示車主比疫情前願意花更多錢來修車，而且2022年第四季修車技工平均周薪比2018年同期增加24.3%，達到1003元，超過其他藍領平均周薪增幅21%，來到1084元。

根據勞動力發展組織TechForce Foundation統計數據，全國每年需要25萬8000名新進修車技工，但實際上每年只有4萬8000人結業，根本不足以填補修車業的人力缺口，加上需要吃苦耐勞，年輕世代根本不感興趣。

密西根州24歲修車技工特舍爾(Kyle Teuscher)也認為修車愈來愈辛苦，因為要一人承擔多份工作，他表示：「一天結束時，我只覺得精疲力竭。」