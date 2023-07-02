推特宣布限制閱讀推文量 網站又大當機

馬斯克1日在推特發布，推特帳戶將設瀏覽限制。(美聯社)

社群媒體推特 (Twitter)老闆馬斯克 (Elon Musk)1日推文宣布，為解決極端「資料抓取」(data scaping)行為和系統操作問題，將暫時限制已認證用戶每天限制只能閱讀1萬則貼文，但隨後發生數千名用戶無法順利進入推特網站，爆發馬斯克去年底收購推特以來，最新一起大範圍當機事件。

愈7000人無法進網站

有數千名推特用戶在1日企圖進入推特網站時，不得其門而入，截至美東時間上午11時，已有7300多人向問題暨斷電監測網站Down Detector網站提報推特網站當機問題。

此前，馬斯克才在推特發文宣布，限制用戶每天可以閱讀的推文數量，根據推文內容表示，已認證戶每天限制閱讀6000則貼文，未驗證戶每天限制閱讀600則貼文；未認證新用戶每天最多閱讀300則貼文。

馬斯克1日在推特發布，推特帳戶將設瀏覽限制。(取自推特)

馬斯克隨後又發文表示，臨時瀏覽限制很快將放寬到已認證用戶每天8000則貼文；未認證用戶每天800則；未經驗證新用戶每天400則，但目前尚不清楚則數限制的實施時間。

為解決極端抓取資料

而且約三個小時後，馬斯克又發布新數字：「現在到10k、1k和0.5k。」馬斯克在最初的推文已強調「此一限制是暫時措施，目的是解決極端資料抓取和系統操作問題。」

據了解，馬斯克過去曾表示，有數百、甚至更多組織正「異常積極」擷取推特資料，會影響用戶使用。

據了解，網路故障並非推特近幾個月來首次遭遇的技術問題，早在今年2月份，用戶在收到一則通知後，大約在90分鐘內，無法在網站上發文，推特當時並告知用戶「已超出發送推文的每日限制則數」；還有3月份，用戶暫時無法點擊連結或下載圖檔；另外在馬斯克聲稱為維護財務均衡，必須關閉推特數據中心並進行大規模裁員之際，也發生網路當機事件。

當CNBC針對1日當機事件向推特要求回覆時，推特用其慣用的「便便」表情符號回應。