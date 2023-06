防止被普亭暗殺 普里格津藏身白俄無窗旅館

俄羅斯兵變領導人普里格津儘管逃到白俄羅斯,但俄國總統普亭仍不會放過他。(美聯社)

俄羅斯傭兵組織「瓦格納 集團」(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)兵變失敗,儘管已前往白俄羅斯 ,但不少分析認為,除非絕對必要,否則俄羅斯總統普亭 不會再讓他活下去。白俄官方通訊社報導,普里格津是根據撤兵協議開始流亡生活,短命的兵變以失敗告終。

美國參院情報委員會主席華納(Mark Warner)表示收到報告,普里格津目前藏身白俄首都明斯克(Minsk)一間沒有窗戶的旅館房間內,以避免遭暗殺。

沒有窗戶除了是為防避有人從外向房間內射擊之外,華納還說,在過去一年多,有些人與普亭發生衝突後不久,即神祕的從五樓至七樓的窗戶掉下來,也是為了防止這種意外。

政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)布瑞莫(Ian Bremmer)甚至說,普里格津兵變失敗後已成了「活死人」(dead man walking),生命即將走到盡頭,勢必遭處決或暗殺。

與此同時,根據即時全球航班追蹤應用程式Flightradar24的數據顯示,一架相信載有普里格津的飛機,27日深夜離開明斯克前往莫斯科,引發了將與普亭面對面談判的猜測。

航空器註冊編號或稱機尾編號(tail number)RA-02795的飛機是屬於普里格津所有,從明斯克附近的空軍基地起飛到了莫斯科。

至於成功化解瓦格納兵變,並讓普里格津到明斯克的白俄總統盧卡申科(Aleksandr Lukashenko)27日向高層官員講述了調解普里格津與普亭的經過,普遍認為盧卡申科成為今次事件的大贏家。

盧卡申科強調,儘管瓦格納在俄羅斯招募的雇傭兵主要是有暴力的囚犯,但沒有理由因為瓦格納在白俄出現而引起擔心,他說瓦格納擁有無價的軍事知識和經驗,可以與白俄羅斯分享。

華盛頓智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)指出,目前俄羅斯將普里格津與傭兵分別看待,普亭更讚揚傭兵,指他們懸崖勒馬沒有參與自相殘殺的流血事件,原因是俄羅斯在進攻烏克蘭時,這些訓練有素的傭兵是有力的攻擊力量。

該研究所又說,普亭與普里格津的裂痕無法修補,讓對方留在白俄也可能是個陷阱。