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防止被普亭暗殺 普里格津藏身白俄無窗旅館

編譯盧炯燊／綜合28日電
俄羅斯兵變領導人普里格津儘管逃到白俄羅斯，但俄國總統普亭仍不會放過他。(美聯社)
俄羅斯兵變領導人普里格津儘管逃到白俄羅斯，但俄國總統普亭仍不會放過他。(美聯社)

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)兵變失敗，儘管已前往白俄羅斯，但不少分析認為，除非絕對必要，否則俄羅斯總統普亭不會再讓他活下去。白俄官方通訊社報導，普里格津是根據撤兵協議開始流亡生活，短命的兵變以失敗告終。

美國參院情報委員會主席華納(Mark Warner)表示收到報告，普里格津目前藏身白俄首都明斯克(Minsk)一間沒有窗戶的旅館房間內，以避免遭暗殺。

沒有窗戶除了是為防避有人從外向房間內射擊之外，華納還說，在過去一年多，有些人與普亭發生衝突後不久，即神祕的從五樓至七樓的窗戶掉下來，也是為了防止這種意外。

政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)布瑞莫(Ian Bremmer)甚至說，普里格津兵變失敗後已成了「活死人」(dead man walking)，生命即將走到盡頭，勢必遭處決或暗殺。

與此同時，根據即時全球航班追蹤應用程式Flightradar24的數據顯示，一架相信載有普里格津的飛機，27日深夜離開明斯克前往莫斯科，引發了將與普亭面對面談判的猜測。

航空器註冊編號或稱機尾編號(tail number)RA-02795的飛機是屬於普里格津所有，從明斯克附近的空軍基地起飛到了莫斯科。

至於成功化解瓦格納兵變，並讓普里格津到明斯克的白俄總統盧卡申科(Aleksandr Lukashenko)27日向高層官員講述了調解普里格津與普亭的經過，普遍認為盧卡申科成為今次事件的大贏家。

盧卡申科強調，儘管瓦格納在俄羅斯招募的雇傭兵主要是有暴力的囚犯，但沒有理由因為瓦格納在白俄出現而引起擔心，他說瓦格納擁有無價的軍事知識和經驗，可以與白俄羅斯分享。

華盛頓智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)指出，目前俄羅斯將普里格津與傭兵分別看待，普亭更讚揚傭兵，指他們懸崖勒馬沒有參與自相殘殺的流血事件，原因是俄羅斯在進攻烏克蘭時，這些訓練有素的傭兵是有力的攻擊力量。

該研究所又說，普亭與普里格津的裂痕無法修補，讓對方留在白俄也可能是個陷阱。

白俄羅斯 普亭 瓦格納

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