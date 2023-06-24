海空跨國千哩搜救泰坦號 僅海防隊就花費數百萬元

泰坦號失聯後，美加展開海空搜救，衛星照片顯示，數艘船隻趕赴失事地點海面搜尋潛水器下落。(路透)

觀光 潛水器「泰坦號」(Titan)國際搜救行動出動飛機、水面艦艇、深海機器人，搜索範圍延展數千哩，面積大約是康乃狄克州 的兩倍，水深下探2.5哩，美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)、加拿大海岸警衛隊(Canadian Coast Guard)、美國海軍(U.S. Navy)與其他團隊均投入這場規模龐大的搜救行動，專家表示這次搜救行動總花費可達數百萬元。

海軍歷史學者波爾瑪(Norman Polmar)指出，沒有其他海洋搜救行動可與其比擬，尤其近來有許多國家甚至是商業企業參與其中。

光是飛機就所費不貲，國防部估計每小時花費數萬元，P-3獵戶座(Orion)海上巡邏機、P-8海神式(Poseidon)海上巡邏機、C-130力士型(Hercules)運輸機均投入搜救。

部分機構可尋求報銷，但海事法專業的美國律師柯汀(Stephen Koerting)指出，聯邦法一般禁止美國海岸防衛隊對任何搜救服務索取賠償，光是海岸防衛隊的花費就將達數百萬元。

全國搜索與救援協會(NASAR)主席兼執行長米基·哈斯汀斯(Mikki Hastings)表示，搜救的首要任務永遠是救人，搜救機構會為相關花費編列預算 ，不希望遇險的人在生命受到威脅時還得考慮直升機或其他資源的費用。

而本次「泰坦號」救援，美國海岸防衛隊判定潛水器中的五人已經死亡，可能是在潛水器發生「災難性的內爆」後喪生，潛水器的殘骸在海床被找到。

導致潛水器內爆的原因目前仍是個謎，罹難者的遺體尚未尋獲，潛水器的殘骸也尚未收集齊全與檢驗，海事專家表示還有許多工作尚待進行。

美國海岸防衛隊海軍少將莫格(John Mauger)22日說明，海底的遠程調查工作將持續進行，當局將記錄現場情況，適用法規與標準的相關問題將會是未來審查的重點。