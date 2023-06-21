我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

紐約華埠電單車店釀大火 4死2重傷

記者劉梓祁／紐約報導
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

紐約曼哈頓華埠20日凌晨發生三級大火，火勢由建築底層電單車商鋪引發，隨後迅速延燒樓上住宅樓層，導致至少四人死亡，其中包括一位71歲長者；涉事建築被指曾有多次關於電單車及鋰電池的違規；數據顯示，紐約市今年由電單車鋰電池引起的火災已超過百起，造成13人死亡。

紐約市消防局表示，消防人員當日凌晨12時13分接到報警，指華埠麥地臣街(Madison St.)一處地下商鋪失火，火勢隨後被判定為三級，共138名救火和急救人員到場施救。轄管華埠的市警五分局表示，事發後共六人被緊急送醫，其中四人身亡，包括兩名女性和兩名男性，其中一位男性為71歲。

起火商鋪「宏旗精修電動車」經營電池和電動車。20日一早仍可見有煙霧從灰燼中冒出，且化學品燃燒後的氣味仍在街道瀰漫，數十輛被燒毀的單車被堆放在路邊。

現場可見火勢造成的濃煙導致建築外牆被燻黑，第二、三層靠街道一側的窗戶玻璃亦因高溫或救援逃生而破碎。居民說，涉事建築構造老舊，且一直未有進行修繕和翻新工程，樓內不僅易燃的木質材料居多，且樓梯並不同能容納兩人同時行走，相信給撤離造成了極大阻礙。

居民鄭先生表示，此街多數電單車商鋪都由福建移民經營，起火店鋪業者來自福州；另一位居民說，此店鋪主要服務對象之一為外賣騎手所用電單車，且店內存有許多車輛。

紐約市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)表示，火災由電單車和鋰電池導致，且店內存有大量單車及電池，並曾有數起關於消防條例的違規。根據公開數據，事發建築用途為住宅與商業混合體，建於1900年，共六層和30個單元，底部除起火店鋪外還設有熟食店、自助洗衣店和報攤等商業。

消防局火災調查局負責人弗林(Dan Flynn)表示，該局曾在2021年和去年8月檢查起火店鋪，不僅發現大量電池，且所有違規均與電池有關，包括違規充電、設備數量不合規和不當使用充電線等。業者隨後被法院判定需承擔全部責任，被處以1600元罰金。

但店主劉宏旗說，事發時店內沒有電池處於充電狀態，也沒有設備處於運行狀態，且每日關門前均會檢查電源，因此並不清楚火災原因。

今年3月，紐約市頒布新法，禁止銷售或租賃未能達到安全標準的電動自行車和滑板車，並禁止翻新使用過的鋰電池。

紐約曼哈頓華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影...
紐約曼哈頓華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
市消防局局長卡瓦那(右二)、市議員馬泰(左一)等人到場。(記者劉梓祁／攝影)
市消防局局長卡瓦那(右二)、市議員馬泰(左一)等人到場。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 華埠 電動車

上一則

中國擬在古巴設軍事設施？布林肯：已警告

下一則

失蹤潛水器「泰坦號」乘客席地坐 只用簾子隔開廁所

延伸閱讀

河濱夫婦經營公司20年 女遊民縱火化為烏有

河濱夫婦經營公司20年 女遊民縱火化為烏有
功夫巨星李小龍逝世50年 洛杉磯華埠隆重紀念

功夫巨星李小龍逝世50年 洛杉磯華埠隆重紀念
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火
紐約市降低限速法 州眾議會或再審

紐約市降低限速法 州眾議會或再審

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03
年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

2023-06-20 21:44
華府民眾19日歡慶國定假日「六月節」。(美聯社)

6月19日「六月節」 為何是聯邦國定假？

2023-06-20 05:47

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火