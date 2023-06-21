紐約華埠電單車店釀大火 4死2重傷

紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

紐約曼哈頓華埠 20日凌晨發生三級大火，火勢由建築底層電單車商鋪引發，隨後迅速延燒樓上住宅樓層，導致至少四人死亡，其中包括一位71歲長者；涉事建築被指曾有多次關於電單車及鋰電池的違規；數據顯示，紐約市 今年由電單車鋰電池引起的火災已超過百起，造成13人死亡。

紐約市消防局表示，消防人員當日凌晨12時13分接到報警，指華埠麥地臣街(Madison St.)一處地下商鋪失火，火勢隨後被判定為三級，共138名救火和急救人員到場施救。轄管華埠的市警五分局表示，事發後共六人被緊急送醫，其中四人身亡，包括兩名女性和兩名男性，其中一位男性為71歲。

起火商鋪「宏旗精修電動車 」經營電池和電動車。20日一早仍可見有煙霧從灰燼中冒出，且化學品燃燒後的氣味仍在街道瀰漫，數十輛被燒毀的單車被堆放在路邊。

現場可見火勢造成的濃煙導致建築外牆被燻黑，第二、三層靠街道一側的窗戶玻璃亦因高溫或救援逃生而破碎。居民說，涉事建築構造老舊，且一直未有進行修繕和翻新工程，樓內不僅易燃的木質材料居多，且樓梯並不同能容納兩人同時行走，相信給撤離造成了極大阻礙。

居民鄭先生表示，此街多數電單車商鋪都由福建移民經營，起火店鋪業者來自福州；另一位居民說，此店鋪主要服務對象之一為外賣騎手所用電單車，且店內存有許多車輛。

紐約市消防局局長卡瓦那(Laura Kavanagh)表示，火災由電單車和鋰電池導致，且店內存有大量單車及電池，並曾有數起關於消防條例的違規。根據公開數據，事發建築用途為住宅與商業混合體，建於1900年，共六層和30個單元，底部除起火店鋪外還設有熟食店、自助洗衣店和報攤等商業。

消防局火災調查局負責人弗林(Dan Flynn)表示，該局曾在2021年和去年8月檢查起火店鋪，不僅發現大量電池，且所有違規均與電池有關，包括違規充電、設備數量不合規和不當使用充電線等。業者隨後被法院判定需承擔全部責任，被處以1600元罰金。

但店主劉宏旗說，事發時店內沒有電池處於充電狀態，也沒有設備處於運行狀態，且每日關門前均會檢查電源，因此並不清楚火災原因。