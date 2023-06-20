拜登加速募款活動 本周4場在金山

拜登總統19日抵達加州造勢競選連任，州長紐森在機場歡迎。(美聯社)

拜登 總統加快競選連任的籌款步伐，6月下半舉辦20幾場募款會，本周在舊金山地區就有四場，拜登本人、第一夫人吉兒‧拜登，副總賀錦麗和「第二先生」任德龍(Douglas Emhoff)不是共同，就是分別參加，拜登將出席其中一半以上募款會。

拜登19日抵達加州 ，受到州長紐森歡迎，接下來他還有紐約、馬里蘭和伊利諾州的行程。他16日在康州募款時，談到他第二任的重要目標，是完成基礎建設、晶片製造、氣候變遷等法案的任務，「我們已做了很多，要讓大家明白，並盡量坦率以告。」

拜登總統19日抵達加州造勢競選連任，由州長紐森(右)陪同。(美聯社)

美聯社報導，他17日在費城競選時，對工會大大示好，展現親民的一面，也展現他尋求這個搖擺州州民支持的誠意。他先和選民面對面互動，隨後才展開與金主會餐之旅。

他的競選團隊預定7月首度公布籌款成績。他目前的最大對手仍是前總統川普。

川普等共和黨 參選人紛紛公布自己的募款成績，拜登卻遲遲不公布；他4月才宣布競選，有意躲過公布第一季的募款成績，因為第一季通常是淡季。

他這次競選連任，創下美國政治史上首次全50州民主黨部加上華府分部聯合募款的先例，可將募款數額最大化，又可省下頭幾個月的花費。此舉既展現民主黨內各派系以拜登為共主的團結氣勢，又可對照出共和黨近乎史上最不團結且分歧最嚴重的初選。

拜登競選總部總幹事羅德瑞格茲(Julie C. Rodriguez)說，共和黨各山頭競相燒錢，高喊誰的「讓美國再度偉大」口號更極端，拜登團隊總統則趁機大肆籌募競選資源。

羅德瑞格茲自己也到處奔走，在金主、地方官員和社區領袖之間牽線，集結各路人馬的力量，繼亞特蘭大之後，將陸續前往波士頓、明尼亞波利斯、費城、洛杉磯和聖路易。

拜登的加州行包括到帕洛阿圖自然保護區，宣布撥款6億元應對氣候變遷的施政重點。