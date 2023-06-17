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龍捲風襲德州 5死逾53萬戶斷電 毀屋數百間、油罐車被甩向田野

記者張聲肇／綜合報導
龍捲風15日晚間肆虐南部數州，至少造成五人死亡，數以百計房屋被毀。圖為德州裴瑞頓民居於災後變成一片廢墟。(美聯社)
龍捲風15日晚間肆虐南部數州，至少造成五人死亡，數以百計房屋被毀。圖為德州裴瑞頓民居於災後變成一片廢墟。(美聯社)

挾帶冰雹的龍捲風15日晚間襲擊德州佛州和密西西比河下游地區，至少釀成五死數百人受傷，直到16日下午，美南地區仍有超過53萬戶斷電。

家住德州小鎮裴瑞頓(Perryton)的莎賓娜‧戴佛斯(Sabrina Devers)說，她看著挾帶高爾夫球和壘球大小冰雹的氣流掃向裴瑞頓高原，轉為龍捲風，待她驅車前去狂風席捲過的地方，發現1哩(1.6公里)長、0.25哩(0.4公里)寬的地面一片瘡痍。

地方官員說，這陣龍捲風在人口8000的裴瑞頓鎮，造成3人死亡，100多人受傷，摧毀好幾百間房屋，把汽車拋到屋頂，住宅停電停話；戴佛斯告訴福斯新聞，「毀滅力叫人難以置信，把油罐車都吹起，甩向田野。」

該鎮消防隊長達轍(Paul Dutcher)估算，150到200戶損毀，市中心很多店面前沿被吹走，建築不是全塌就是半塌。

奧克拉荷馬州諾曼市暴風預測中心氣象學者莫杰(Matt Mosier)說，按說6月中還不是龍捲風肆虐的時節，暴風雷絕不稀罕，可是龍捲風在大家印象中「季節還不到」。

這陣龍捲風隨後繼續橫掃南部，在佛州狹地灑下傾盆大雨，狂風豪嘯過密西西比州，也在佛州和密西西比各造成一人死亡。俄亥俄州西北部也沒逃過其肆虐。

直到16日下午，奧克拉荷馬、德州、路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬和佛州，還有53萬6000戶停電。

莫杰說，本周氣溫和濕度都高，不穩定的氣候，加上來得過早的強風，龍捲風就不再是「不可能的事」了。

●南部高溫不退 上看100℉ 

南部各州周末氣溫上看100℉(38℃)，體感溫度將達110℉(43℃)，甚至到115℉；氣象局已發布警告，熱浪可能醞釀龍捲風，6月節(Juneteenth)長周末最好不要外出，在室外逗留時間不要太長。

莫杰說，潮濕又悶熱的天氣，可能帶來強風和冰雹，「幾陣暴風，就可能演為龍捲風。」

氣象局建議這段「危險天候」期間的自保之道：多喝水，少曝曬，待在陰涼處。

龍捲風 佛州 德州

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