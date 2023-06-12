台日情資比對 解放軍封控攻台「鉗形戰術」現形

日本統合幕僚長吉田圭秀9日表示，解放軍海軍艦艇進入日本鹿兒島周圍領海的次數「變得非常多」且「情況十分嚴重」。圖為解放軍驅逐艦與護衛艦。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

台灣國防部 9日公布37架解放軍 快慢機於8日侵入台防空識別區，並編隊穿出巴士海峽長航至東部海域；日本 防衛省統合幕僚監部7、8日也陸續公布計17架解放軍機自宮古海峽穿出抵達太平洋。依台、日情資合併比對，解放軍軍攻台奪島時擬封控台灣南北路的「鉗形戰術」現形。

台灣國防部9日對日本公布相關資訊，未予評論與詮釋；表示軍方綿密掌握解放軍動態、適切應處，並已向大眾說明。

台國防部9日另公布解放軍動態，當地間時間截至9日下午2時止，台軍方陸續偵獲解放軍殲10、殲11、殲16、蘇愷30、轟6及預警等各型機計24架次，其中10架次逾越海峽中線；另解放軍軍艦四艘配合執行聯合戰備警巡。

台國防部表示，軍方運用聯合情監偵手段，全程掌握解放軍動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

解放軍大舉進入台方防空識別區，也發生在本月8日。台國防部9日公布，解放軍8日包括12架殲11、14架殲16、兩架運油20機、四架轟6戰機、兩架運9通信對抗機、一架無人機與兩架空警500，總計37架解放軍機編隊穿出台灣海峽。

比對日本統合幕僚監部7、8日陸續公布，解放軍也有包括運9情報機、轟6戰機等17架共軍戰機，自宮古海峽穿出第一島鏈抵達台灣東部外海的太平洋海域，所以，解放軍連續兩天有54架解放軍機實施操演；而若疊放台日公布情資，解放軍機突破第一島鏈，對台形成「鉗形態勢」的封鎖。

據了解，台軍方漢光39號演習電腦兵棋推演，其實推演過這個態勢，解放軍奪取台灣一定會建立「南北封控線」。台、日9日只公布空中動態，事實上8日海域也有解放軍軍艦伴隨行動。