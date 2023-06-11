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警車押送急煞 非裔男癱瘓 康州紐海文市賠償4500萬元

編譯盧炯燊／綜合10日電
非裔考克斯被康州紐海文警方逮捕後，因為在押解途中頸部受傷致癱瘓，紐海文市以4500萬元和家屬和解。(美聯社)
非裔考克斯被康州紐海文警方逮捕後，因為在押解途中頸部受傷致癱瘓，紐海文市以4500萬元和家屬和解。(美聯社)

康乃狄克州非裔男子考克斯(Randy Cox)去年被押送前往紐海文市(New Haven)警局途中，雙手反銬被關在空蕩的警用廂型車後部，沒有座椅，也沒有安全帶。行駛途中由於警車緊急煞車過猛，導致考克斯嚴重撞傷，造成胸部以下癱瘓，於是狀告紐海文市。雙方9日達成和解協議，紐海文市府公賠4500萬元。

市長埃利克(Justin Elicer)10日表示，在與聯邦法官商討一天後，於9日晚上與考克斯達成和解協議。在此之前兩天，涉案警員中已有兩人被指魯莽及冷酷對待考克斯而遭撤職。

去年6月19日，36歲的考克斯涉嫌用槍恐嚇一名女子而被捕。在押往警局過程中，考克斯雙手被銬在背後，未繫安全帶。盤坐在空蕩蕩的後車廂地板。由於警車駕駛突然緊急煞車，致使考克斯倒向前方，頭部猛烈撞擊車廂金屬隔板。

根據警車內監視影像，考克斯在撞擊數分鐘後向警員求救，但未被理會；一到警局，警員嘲笑考克斯並指他喝醉假裝受傷，將他拖到拘留室，最後發覺不妥才將他送醫。

事後有五名警員被控二級疏忽致人危險及虐待，但都否認控罪，並一直停職至今。兩天前，其中兩名警員遭到解雇。五名警員都是非裔及西語裔。

至於考克斯涉嫌恐嚇部分，後來案件遭到駁回。

考克斯去年控告警方及市政府，索償1億元。達成和解後，代表律師稱，這次是紐海文市歷來因警察不當行為的最高賠償金額，又指現在應該展望未來，紐海文市民可以對這個城市及警局充滿信心。

此案發生後引起了全國有色人種協進會等民權倡議人士的憤怒，並與2015年巴爾的摩格雷(Freddie Gray)案相提並論。格雷同樣是非裔，他當年也是被銬在警車內導致脊椎受傷，之後逝世。

在考克斯受傷癱瘓後，紐海文警方採取改革措施，確保所有嫌犯押送過程中繫好安全帶。 6月5日，州參議會也立法強制要求警方在押送過程中為人犯繫好安全帶。

非裔 警察 康乃狄克州

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