我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

主持700俱樂部55年 著名電視佈道家羅伯森93歲辭世

記者胡玉立／綜合報導
知名保守派基督教佈道家羅伯森8日去世，他主持談話性節目「700俱樂部」長達55年。（美聯社）
知名保守派基督教佈道家羅伯森8日去世，他主持談話性節目「700俱樂部」長達55年。（美聯社）

知名保守派基督教佈道家羅伯森(Pat Robertson)8日在維吉尼亞州的維吉尼亞灘(Virginia Beach)家中過世，享年93歲。羅伯森發言人表示，他死於自然原因。

羅伯森1959年創立「視博恩 」(Christian Broadcasting Network，CBN)電視聯播網，奠定了電視及廣播傳福音典範。1988年他曾競選角逐共和黨總統提名；1989年創辦「基督教聯盟」(Christian Coalition)，在1990年代成為主要政治力量，足以動員數百萬保守派基層選民，對共和黨有很大影響力。

2020年總統大選時，基督教福音派成為支持川普的重要力量，幫助他當選；川普贏得大選後，曾接受羅伯森的節目訪問。

1990年，羅伯森創立國際家庭娛樂公司(International Family Entertainment)，該公司的家庭頻道(Family Channel)1997年賣給新聞集團(News Corp.)，後再賣給美國廣播公司(ABC)，現以ABC家庭(ABC Family)有線電視網名義營運。

羅伯森1966年起開播每日基督教談話性節目「700俱樂部」(The 700 Club)，他連續主持了55年，到2021年才卸任。他在節目中形象慈祥和善，擅長利用媒體宣傳基督教價值觀，包括他的反同性戀、反自由派的理想；節目吸引大批美國和國際觀眾。

羅伯森還因經常拋出驚人言論而為人知曉，這些言論甚至激起美國長達數十年的文化戰爭；2001年，羅伯森的夥伴法威爾(Jerry Falwell)曾說「發生911恐怖攻擊事件是因為美國容忍男女同性戀和墮胎觸怒了上帝」，羅伯森因為同意他的說法而招致批評。

羅伯森與CBN和基督教聯盟創立攝政大學(Regent University)、位於華府的美國法律與司法中心(American Center for Law and Justice)和Operation Blessing Relief and Development慈善機構。

前南卡羅來納州長、參選2024年共和黨總統提名的候選人海理(Nikki Haley)8日表示，羅伯森「代表美國，更重要的是，他代表真理和信仰。他做了主的工作，我們將永遠記住他的見證。」

歷史學家馬茨科 (Paul Matzko) 曾表示，羅伯森的福音廣播代表了「一大群對發生在1960和70年代對社會變化感到疏離的宗教保守派人士；他向這一大群人說話。」

羅伯森1930年3月22日出生於維吉尼亞州勒辛頓(Lexington)。他與人稱Dede的妻子阿德莉亞(Adelia)結婚67年；阿德莉亞去年4月去世，享年94歲。

維吉尼亞州 共和黨 提名

上一則

追討機密檔案 川普、檔案館交手多回

下一則

聖嬰現象已來 迎接更熱更極端天氣 12月或1月達高峰

延伸閱讀

WhatsApp推出廣播工具「頻道」 將逐步推廣

WhatsApp推出廣播工具「頻道」 將逐步推廣
共和黨參議員保羅杯葛 台灣租稅協定法案延審

共和黨參議員保羅杯葛 台灣租稅協定法案延審
選過總統 傳媒大亨、保守派基督教布道家羅伯森93歲逝世

選過總統 傳媒大亨、保守派基督教布道家羅伯森93歲逝世
潘斯角逐共和黨總統提名 批川普不應當總統

潘斯角逐共和黨總統提名 批川普不應當總統

熱門新聞

在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
民運人士王丹。（本報資料照片）

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

2023-06-03 04:16
王丹。(記者許君達／攝影)

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

2023-06-04 11:04
紐西蘭航空最近對國際航班的乘客進行了稱重調查。(美聯社)

快看世界／航班公司開始稱重乘客 竟是這原因

2023-06-01 12:19
佛州州長德桑提斯的妻子凱西·德桑提斯(右)人氣高，是他的祕密武器。(Getty Images)

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

2023-06-04 09:18

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡