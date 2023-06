主持700俱樂部55年 著名電視佈道家羅伯森93歲辭世

知名保守派基督教佈道家羅伯森8日去世,他主持談話性節目「700俱樂部」長達55年。(美聯社)

知名保守派基督教佈道家羅伯森(Pat Robertson)8日在維吉尼亞州 的維吉尼亞灘(Virginia Beach)家中過世,享年93歲。羅伯森發言人表示,他死於自然原因。

羅伯森1959年創立「視博恩 」(Christian Broadcasting Network,CBN)電視聯播網,奠定了電視及廣播傳福音典範。1988年他曾競選角逐共和黨 總統提名 ;1989年創辦「基督教聯盟」(Christian Coalition),在1990年代成為主要政治力量,足以動員數百萬保守派基層選民,對共和黨有很大影響力。

2020年總統大選時,基督教福音派成為支持川普的重要力量,幫助他當選;川普贏得大選後,曾接受羅伯森的節目訪問。

1990年,羅伯森創立國際家庭娛樂公司(International Family Entertainment),該公司的家庭頻道(Family Channel)1997年賣給新聞集團(News Corp.),後再賣給美國廣播公司(ABC),現以ABC家庭(ABC Family)有線電視網名義營運。

羅伯森1966年起開播每日基督教談話性節目「700俱樂部」(The 700 Club),他連續主持了55年,到2021年才卸任。他在節目中形象慈祥和善,擅長利用媒體宣傳基督教價值觀,包括他的反同性戀、反自由派的理想;節目吸引大批美國和國際觀眾。

羅伯森還因經常拋出驚人言論而為人知曉,這些言論甚至激起美國長達數十年的文化戰爭;2001年,羅伯森的夥伴法威爾(Jerry Falwell)曾說「發生911恐怖攻擊事件是因為美國容忍男女同性戀和墮胎觸怒了上帝」,羅伯森因為同意他的說法而招致批評。

羅伯森與CBN和基督教聯盟創立攝政大學(Regent University)、位於華府的美國法律與司法中心(American Center for Law and Justice)和Operation Blessing Relief and Development慈善機構。

前南卡羅來納州長、參選2024年共和黨總統提名的候選人海理(Nikki Haley)8日表示,羅伯森「代表美國,更重要的是,他代表真理和信仰。他做了主的工作,我們將永遠記住他的見證。」

歷史學家馬茨科 (Paul Matzko) 曾表示,羅伯森的福音廣播代表了「一大群對發生在1960和70年代對社會變化感到疏離的宗教保守派人士;他向這一大群人說話。」

羅伯森1930年3月22日出生於維吉尼亞州勒辛頓(Lexington)。他與人稱Dede的妻子阿德莉亞(Adelia)結婚67年;阿德莉亞去年4月去世,享年94歲。