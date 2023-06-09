主持700俱樂部55年 著名電視佈道家羅伯森93歲辭世

知名保守派基督教佈道家羅伯森8日去世，他主持談話性節目「700俱樂部」長達55年。（美聯社）

知名保守派基督教佈道家羅伯森(Pat Robertson)8日在維吉尼亞州 的維吉尼亞灘(Virginia Beach)家中過世，享年93歲。羅伯森發言人表示，他死於自然原因。

羅伯森1959年創立「視博恩 」(Christian Broadcasting Network，CBN)電視聯播網，奠定了電視及廣播傳福音典範。1988年他曾競選角逐共和黨 總統提名 ；1989年創辦「基督教聯盟」(Christian Coalition)，在1990年代成為主要政治力量，足以動員數百萬保守派基層選民，對共和黨有很大影響力。

2020年總統大選時，基督教福音派成為支持川普的重要力量，幫助他當選；川普贏得大選後，曾接受羅伯森的節目訪問。

1990年，羅伯森創立國際家庭娛樂公司(International Family Entertainment)，該公司的家庭頻道(Family Channel)1997年賣給新聞集團(News Corp.)，後再賣給美國廣播公司(ABC)，現以ABC家庭(ABC Family)有線電視網名義營運。

羅伯森1966年起開播每日基督教談話性節目「700俱樂部」(The 700 Club)，他連續主持了55年，到2021年才卸任。他在節目中形象慈祥和善，擅長利用媒體宣傳基督教價值觀，包括他的反同性戀、反自由派的理想；節目吸引大批美國和國際觀眾。

羅伯森還因經常拋出驚人言論而為人知曉，這些言論甚至激起美國長達數十年的文化戰爭；2001年，羅伯森的夥伴法威爾(Jerry Falwell)曾說「發生911恐怖攻擊事件是因為美國容忍男女同性戀和墮胎觸怒了上帝」，羅伯森因為同意他的說法而招致批評。

羅伯森與CBN和基督教聯盟創立攝政大學(Regent University)、位於華府的美國法律與司法中心(American Center for Law and Justice)和Operation Blessing Relief and Development慈善機構。

前南卡羅來納州長、參選2024年共和黨總統提名的候選人海理(Nikki Haley)8日表示，羅伯森「代表美國，更重要的是，他代表真理和信仰。他做了主的工作，我們將永遠記住他的見證。」

歷史學家馬茨科 (Paul Matzko) 曾表示，羅伯森的福音廣播代表了「一大群對發生在1960和70年代對社會變化感到疏離的宗教保守派人士；他向這一大群人說話。」

羅伯森1930年3月22日出生於維吉尼亞州勒辛頓(Lexington)。他與人稱Dede的妻子阿德莉亞(Adelia)結婚67年；阿德莉亞去年4月去世，享年94歲。