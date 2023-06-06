叫Siri不用「嘿」了 iOS 17新變革有哪些？「2種型號」無緣升級

iOS 17新增功能，用戶可將語音訊息轉變成文字顯示，FaceTime也可用影片形式留言。（美聯社）

蘋果全球開發者大會WWDC23登場，iPhone 最新一代作業系統iOS 17也將亮相，但並非所有機型都能跟上，如iPhone 8和iPhone X都「老了」不能更新，只有A12 Bionic(仿生)晶片 或以上的機型才支援更新。快來看看你的iPhone能不能升級 iOS 17吧！

能升級的機型有：iPhone XR、iPhone XS及XS Max、iPhone 11家族(含11 Pro和11 Pro Max)、iPhone 12家族(含12 Mini、12 Pro、12 Pro Max)、iPhone 13家族(含13 Mini、13 Pro、13 Pro Max)、iPhone 14家族(含14 Plus、14 Pro、14 Pro Max)、iPhone SE 2代及後續機型。

如果不確定擁有的是哪一代iPhone，可以到設定＞一般＞關於本機，便能找到機型名稱，也能看到目前使用的作業系統版本。

iOS 17的開發者beta版本也將上線、下個月公測，正式版預計今年秋季可供下載。

iOS 17新增的功能包括全新的待機顯示、「Live Voicemail」可讓用戶將語音訊息轉變成文字顯示；FaceTime增加能以影片形式給對方留言的功能；NameDrop交換聯絡人資訊及名片；訊息App新增「Check in」報平安功能；最後喚醒語音助理的「Hey Siri」縮減為「Siri」即可。