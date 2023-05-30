我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

共和黨總統初選投入者眾 川普竊喜 德桑提斯盼「一對一」恐落空

編譯潘勛／綜合29日電
前總統川普(右)和佛州州長德桑提斯(左)在共和黨大選初選中，看來不會是一對一的局面。（Getty Images）
前總統川普(右)和佛州州長德桑提斯(左)在共和黨大選初選中，看來不會是一對一的局面。（Getty Images）

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，以及共和黨聯邦參議員史考特(Tim Scott)，日前相繼宣布參選2024年大選，預期其他人可望跟進；對前總統川普而言，愈多人參與共和黨初選似乎愈好，紐約時報認為，他似乎能得遂心願。

德桑提斯的盟友本相信，他參選後可望與川普經營出一對一的局面，但情形看似愈來愈不可能。

前副總統潘斯正在愛阿華州深耕，雖然他還沒宣布要參選，但那對他努力想除掉共和黨目前聲勢領先者很重要。

前新澤西州長克里斯蒂(Chris Christie)正加緊準備，他的焦點可能放在新罕布夏州。

共和黨金主及國會高層對非裔的史考特，看來興趣再生。甚至原先罕有人提到的候選人，突然都表示對2024年有興趣。

戰場快速變擠，加上川普似乎擁有牢不可摧的骨幹支持者，對德桑提斯都是嚴峻威脅，讓他想鞏固非川普的票，能力為之大傷，而且態勢的演變，肖似川普2016年能拿下共和黨掌控權。

這只是算術問題。有新人參選，都會拿走一小批本來可能支持德桑提斯的盟友，潘斯取得愛阿華州的福音教派選民，史考特得到郊區有大學學歷選民的支持，都是如此。另外，新候選人不可能吃到川普的票；川普的基本盤為三成以上的共和黨，依然強力支持他。

新罕布夏州共和黨資深策士卡尼(Dave Carney)表示，川普真該去賭場賭一把的，他太幸運了。當然，川普以前就是賭場老闆。

卡尼表示，參選人很多，對德桑提斯可是大麻煩，因為不管其他人能拿走多少票，都叫排第二的人更難取勝，因為他的票就是流失了。

川普的策士群對每個後續參選人，幾乎都高興歡迎，認為正符合2021年以來，團隊就對外放話的分別擊破策略。而且，很多候選人對於攻擊德桑提斯，要比對付川普，更覺得安心、自在。

德桑提斯競選陣營看法有所不同；他的資深策士泰森(Ryan Tyson)表示，不認為目前是2016年重演。

泰森5月下旬向金主私下簡報，形容當前共和黨選民分裂成三塊，35%只投川普，20%絕不投川，德桑提斯可以吃到剩下的45%。

川普 共和黨 德桑提斯

上一則

招工速度紅州勝藍州 卻未轉化成「就業機會」加速成長

下一則

重返月球任務 超越阿波羅 NASA邀商界參與 創造強大多元太空行業

延伸閱讀

史考特參戰、弱化德桑提斯？共和黨陷「反川困境」

史考特參戰、弱化德桑提斯？共和黨陷「反川困境」
墮胎、移民、防疫…德桑提斯火力全開批川普

墮胎、移民、防疫…德桑提斯火力全開批川普
川普酸德桑提斯出師不利 發怪異貼文：金正恩很快成我朋友

川普酸德桑提斯出師不利 發怪異貼文：金正恩很快成我朋友
爭取川粉支持 德桑提斯暗示：川普若被控罪考慮特赦

爭取川粉支持 德桑提斯暗示：川普若被控罪考慮特赦

熱門新聞

中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02
蓋洛普最新民調顯示，由於通貨膨脹，全國家家戶戶面臨的經濟壓力越來越大。圖為顧客在新澤西州沃爾瑪結帳。(美聯社)

通膨居高不下…1家4口年收入不到8.5萬 恐難以糊口

2023-05-28 12:35

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」