共和黨總統初選投入者眾 川普竊喜 德桑提斯盼「一對一」恐落空

前總統川普(右)和佛州州長德桑提斯(左)在共和黨大選初選中，看來不會是一對一的局面。（Getty Images）

佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，以及共和黨 聯邦參議員史考特(Tim Scott)，日前相繼宣布參選2024年大選，預期其他人可望跟進；對前總統川普 而言，愈多人參與共和黨初選似乎愈好，紐約時報認為，他似乎能得遂心願。

德桑提斯的盟友本相信，他參選後可望與川普經營出一對一的局面，但情形看似愈來愈不可能。

前副總統潘斯正在愛阿華州深耕，雖然他還沒宣布要參選，但那對他努力想除掉共和黨目前聲勢領先者很重要。

前新澤西州長克里斯蒂(Chris Christie)正加緊準備，他的焦點可能放在新罕布夏州。

共和黨金主及國會高層對非裔的史考特，看來興趣再生。甚至原先罕有人提到的候選人，突然都表示對2024年有興趣。

戰場快速變擠，加上川普似乎擁有牢不可摧的骨幹支持者，對德桑提斯都是嚴峻威脅，讓他想鞏固非川普的票，能力為之大傷，而且態勢的演變，肖似川普2016年能拿下共和黨掌控權。

這只是算術問題。有新人參選，都會拿走一小批本來可能支持德桑提斯的盟友，潘斯取得愛阿華州的福音教派選民，史考特得到郊區有大學學歷選民的支持，都是如此。另外，新候選人不可能吃到川普的票；川普的基本盤為三成以上的共和黨，依然強力支持他。

新罕布夏州共和黨資深策士卡尼(Dave Carney)表示，川普真該去賭場賭一把的，他太幸運了。當然，川普以前就是賭場老闆。

卡尼表示，參選人很多，對德桑提斯可是大麻煩，因為不管其他人能拿走多少票，都叫排第二的人更難取勝，因為他的票就是流失了。

川普的策士群對每個後續參選人，幾乎都高興歡迎，認為正符合2021年以來，團隊就對外放話的分別擊破策略。而且，很多候選人對於攻擊德桑提斯，要比對付川普，更覺得安心、自在。

德桑提斯競選陣營看法有所不同；他的資深策士泰森(Ryan Tyson)表示，不認為目前是2016年重演。

泰森5月下旬向金主私下簡報，形容當前共和黨選民分裂成三塊，35%只投川普，20%絕不投川，德桑提斯可以吃到剩下的45%。