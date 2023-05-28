我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

退貨處理成本蠶食獲利 零售商紛祭限制

編譯周芳苑／綜合27日電
由於網購的退貨率太高，零售商開始限制網購退貨。圖為德州一家購物中心貨架上陳列的各式女鞋。(美聯社)
由於網購的退貨率太高，零售商開始限制網購退貨。圖為德州一家購物中心貨架上陳列的各式女鞋。(美聯社)

新冠疫情期間許多消費者改採網購，導致退貨率大增；大量退貨已成網路零售業最大的利潤漏洞，零售商紛紛祭出對策限制退貨。

亞馬遜(Amazon)特別標示高退貨率商品以便顧客三思，線上零售業者Dress the Population提供折扣給同意不退貨的顧客，多家有實體店面的零售業者如Zara、 H&M對郵寄退貨額外收費。

根據退貨管理業者Narvar，疫情下網購盛行，許多人一口氣訂購好幾個尺寸，到貨後再決定取捨，以致退貨量大增，2022年退貨率約較2019年增14%。

退貨牽涉送貨、倉儲及人力，成本高，再加上退貨時已非當季商品，須降價轉售，進一步蠶食利潤。

Narvar執行長夏爾馬(Amit Sharma)說，處理100元的退貨商品成本平均約26.5元，退貨量減少可增加利潤25%。

對零售業者來說，追求獲利比規模成長更重要。

許多大型電子商務業者好幾年才轉虧為盈，也有很多公司依舊虧錢，退貨高成本是部分原因。

率先樹立免費快速退貨標準的亞馬遜也不得不改變。幾個月前開始標示退貨率高於平均的商品，此外，顧客如果靠近Amazon Fresh、全食超市(Whole Foods Markets)或柯爾百貨(Kohl's)等可退貨據點，卻選擇到優比速(UPS)退貨，加收一元費用。

退貨軟體及管理服務供應商goTRG今年3月對全美500家零售商進行調查，66%針對退貨收費，高於去年9月的60%。

零售業者也縮短退貨期、以實質好處鼓勵顧客到實體店退貨。goTRG調查，去年到店退貨率幾乎是前一年的二倍，達16.5%。

透過自有網站及諾斯崇(Nordstrom)等零售商銷售洋裝的服飾業者Dress the Population退貨率平均55%，執行長舍恩鮑姆(Adam Schoenbaum)說，每個退貨商品的處理及運費約25元，去年起提供10%至70%折扣給同意保留商品的顧客，約14%顧客接受，藉此，退貨率降低7%、退貨成本減少一半。

線上女裝零售業者Tuckernuck設立專責中心處理退貨，藉助軟體加速退貨，將重新上架時間由30天縮短為24小時。

有些零售商想辦法鎖定頻繁退貨者，避免提供折扣優惠。

零售業 零售商 利潤

上一則

憂北京藉封殺美光分化美韓關係 南韓不鼓勵韓商搶美光中國市場

下一則

通膨居高不下…1家4口年收入不到8.5萬 恐難以糊口

延伸閱讀

中文官網將停運？ 亞馬遜：僅App停

中文官網將停運？ 亞馬遜：僅App停
亞馬遜維州第二總部兩大廈啟用 員工回來了

亞馬遜維州第二總部兩大廈啟用 員工回來了
亞馬遜否認中文官網將停運 稱在中國業務不受影響

亞馬遜否認中文官網將停運 稱在中國業務不受影響
亞馬遜退出中國 中文官網7．17停運

亞馬遜退出中國 中文官網7．17停運

熱門新聞

中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光