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維珍銀河拚6月底商業飛行 首批門票1張45萬

編譯廖振堯／綜合25日電
英國富豪布蘭森的太空旅行公司維珍銀河25昔完成了最後一次試飛，下一步便是運載客戶前往太空，將是維珍銀河營運商業化太空旅行的重要里程碑。圖為25日試飛時，乘員處於失重狀 態。(美聯社)
英國富豪布蘭森的太空旅行公司維珍銀河25昔完成了最後一次試飛，下一步便是運載客戶前往太空，將是維珍銀河營運商業化太空旅行的重要里程碑。圖為25日試飛時，乘員處於失重狀 態。(美聯社)

英國富豪布蘭森(Richard Branson)的太空旅行公司維珍銀河(Virgin Galactic)25日完成了最後一次試飛，下一步便是運載客戶前往太空，將是維珍銀河營運商業化太空旅行的重要里程碑。

美聯社報導，此次試飛最終高度達54.2哩(87公里)，包括幾分鐘的失重狀態，之後降落在新墨西哥州南部的美國太空港(Spaceport America)。維珍銀河下一步將分析試飛數據、檢查飛行器和其他設備，商業旅行最早可能6月下旬開始，首批乘客包括計畫進行太空實驗的義大利空軍。

不像其他公司使用垂直發射火箭，維珍銀河是先以兩名飛行員駕駛的母艦將主火箭送上一定高度，再從機腹釋放火箭，讓它點燃引擎進行最後推動。四名維珍銀河員工在本次發射約一個小時後達到高度4萬4500呎(1萬3563公尺)，接著便被釋放、由主火箭接手。

維珍銀河執行長克格拉澤(Michael Colglazier)表示，他知道多年來他們一再延誤和錯過約定日期，但25日看到機組人員著陸後的反應，讓他充滿信心。

維珍銀河飛行科學工程團隊的資深經理、試飛乘客之一的休伊(Christopher Huie)說，該公司已準備好提供商業服務，並將在未來幾年擴大機隊，「目標是大量太空船、母艦，並建造多座太空港，每年將數百人送入太空。」

維珍銀河過去十年已約賣出800張太空旅行門票，首批每張要價20萬元，現在漲至每人45萬元。自2018年，該公司已經五次進入太空，待完成新一代火箭引擎，目標可提升到每年從美國太空港進行400次飛行。

25日試飛可說是一劑強心針，因維珍銀河已近兩年未上太空。布蘭森2021年7月搭乘自家太空船上太空一遊，卻在降落時偏離軌道，進入聯邦管制空域，聯邦航空管理局(FAA)因而下令禁飛並調查。此後該公司改良母艦和太空船，但延誤時間幾乎比預期多了兩倍之久，部分原因是供應鏈問題和勞動力短缺。

布蘭森25日雖沒有親自上陣，仍監看飛行過程。

英國富豪布蘭森的太空旅行公司維珍銀河號25日完成最後一次試飛，下一步便是運載客戶...
英國富豪布蘭森的太空旅行公司維珍銀河號25日完成最後一次試飛，下一步便是運載客戶前往太空，將是維珍銀河營運商業化太空旅行的重要里程碑。(美聯社)

太空 布蘭森 新墨西哥州

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