「搖滾女王」蒂娜特納人生謝幕 「與愛何干」傳唱全球

超級搖滾巨星蒂娜透納24日病逝於瑞士家中,享年83歲。圖為粉絲攜帶她的專輯前往好萊塢星光大道紀念她。(歐新社)

被滾石雜誌譽為史上最偉大歌手之一的超級搖滾巨星蒂娜透納(Tina Turner),24日病逝於瑞士家中,享壽83歲。她的專輯與單曲唱片全球銷售量超過1億8000萬張;她歷來個人演唱會門票賣座紀錄,在史上也無人能及。

蒂娜透納本名安娜·梅·布拉克(Anna Mae Bullock),1939年11月26日出生於田納西州 。1960年,她與前夫艾克透納合組節奏藍調雙人團體,並逐漸將曲風拓展到鄉村搖滾,取得不錯的成績。蒂娜透納音域寬廣、嗓音渾厚,而且唱作俱佳,舞步令人眼花撩亂,深受觀眾熱愛。兩人在1960、70年代可謂紅極一時,炙手可熱。

超級搖滾巨星蒂娜透納的專輯與單曲唱片全球銷售量超過1億8000萬張;她歷來個人演唱會門票賣座紀錄,也是史上無人能及。(美聯社)

經歷家暴、離婚 淨身出戶東山再起

但私底下,蒂娜和艾克的婚姻卻潛藏危機。艾克不但日漸沈溺於毒癮,也是長期家暴慣犯。蒂娜忍受艾克的虐待長達16年,終於在1978年離婚。為了盡快脫身,蒂娜選擇只保留自己的藝名,放棄兩人共同攢下的任何財富,等於淨身出戶;同時還因為取消巡演和唱片合約而揹負法律責任,事業跌落谷底。

1983年蒂娜透納東山再起,12月推出靈魂單曲「Let's Stay Together」,立刻衝上排行榜。隔年發行首張個人專輯「Private Dancer」,在美國銷售超過500萬張,全球的累積銷量據保守估計超過了1100萬張。其中第二首單曲「What's Love Got To Do With It」,更登上美國單曲排行榜冠軍。這張專輯給蒂娜透納帶來了一項MTV音樂錄影帶大獎、兩項全美音樂獎和四項葛萊美 獎,成績耀眼。

歌而優則演,蒂娜透納也曾經在多部電影 中客串亮相。1985年她與梅爾吉勃遜主演的電影「衝鋒飛車隊續集」(Mad Max Beyond Thunderdome),使她獲得了有色人種促進協會形象獎最佳女主角獎。由她主唱的電影原聲帶「We Don't Need Another Hero」大受歡迎,為蒂娜透納贏得葛萊美最佳流行女歌手的頭銜。

1986年她出版了自傳「我,蒂娜」(I, Tina);在書中,她回顧了自己的早年生活以及與艾克透納那段曲折的婚姻。這本書在1993年被搬上大螢幕,片名「與愛何干」(What's Love Got To Do With It)。值得一提的是,在片中飾演蒂娜透納的女演員安潔拉貝塞(Angela Bassett)因為該片榮獲當年金球獎戲劇類電影最佳女主角。

蒂娜透納在舞台上的活力與爆發力,也使她的演唱會場場爆滿。2008年10月,為了紀念自己表演生涯50周年,蒂娜透納又展開了世界巡迴之旅。

蒂娜透納十年前歸化為瑞士籍,定居於蘇黎世湖畔。舞台上熱力四射的她,近年來卻飽受各種病痛折磨,包括中風、大腸癌和腎衰竭。2017年,蒂娜透納第二任丈夫、德國籍音樂製作人巴哈(Erwin Bach)捐出一顆腎臟,移植到她身上,才救回她一命。

24日,蒂娜透納官方臉書專業公布了她的死訊,但並未提供詳情。