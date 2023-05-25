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「搖滾女王」蒂娜特納人生謝幕 「與愛何干」傳唱全球

編譯彭尚興／綜合24日電
超級搖滾巨星蒂娜透納24日病逝於瑞士家中，享年83歲。圖為粉絲攜帶她的專輯前往好萊塢星光大道紀念她。(歐新社)
超級搖滾巨星蒂娜透納24日病逝於瑞士家中，享年83歲。圖為粉絲攜帶她的專輯前往好萊塢星光大道紀念她。(歐新社)

被滾石雜誌譽為史上最偉大歌手之一的超級搖滾巨星蒂娜透納(Tina Turner)，24日病逝於瑞士家中，享壽83歲。她的專輯與單曲唱片全球銷售量超過1億8000萬張；她歷來個人演唱會門票賣座紀錄，在史上也無人能及。

蒂娜透納本名安娜·梅·布拉克(Anna Mae Bullock)，1939年11月26日出生於田納西州。1960年，她與前夫艾克透納合組節奏藍調雙人團體，並逐漸將曲風拓展到鄉村搖滾，取得不錯的成績。蒂娜透納音域寬廣、嗓音渾厚，而且唱作俱佳，舞步令人眼花撩亂，深受觀眾熱愛。兩人在1960、70年代可謂紅極一時，炙手可熱。

超級搖滾巨星蒂娜透納的專輯與單曲唱片全球銷售量超過1億8000萬張；她歷來個人演...
超級搖滾巨星蒂娜透納的專輯與單曲唱片全球銷售量超過1億8000萬張；她歷來個人演唱會門票賣座紀錄，也是史上無人能及。(美聯社)

經歷家暴、離婚 淨身出戶東山再起

但私底下，蒂娜和艾克的婚姻卻潛藏危機。艾克不但日漸沈溺於毒癮，也是長期家暴慣犯。蒂娜忍受艾克的虐待長達16年，終於在1978年離婚。為了盡快脫身，蒂娜選擇只保留自己的藝名，放棄兩人共同攢下的任何財富，等於淨身出戶；同時還因為取消巡演和唱片合約而揹負法律責任，事業跌落谷底。

1983年蒂娜透納東山再起，12月推出靈魂單曲「Let's Stay Together」，立刻衝上排行榜。隔年發行首張個人專輯「Private Dancer」，在美國銷售超過500萬張，全球的累積銷量據保守估計超過了1100萬張。其中第二首單曲「What's Love Got To Do With It」，更登上美國單曲排行榜冠軍。這張專輯給蒂娜透納帶來了一項MTV音樂錄影帶大獎、兩項全美音樂獎和四項葛萊美獎，成績耀眼。

歌而優則演，蒂娜透納也曾經在多部電影中客串亮相。1985年她與梅爾吉勃遜主演的電影「衝鋒飛車隊續集」(Mad Max Beyond Thunderdome)，使她獲得了有色人種促進協會形象獎最佳女主角獎。由她主唱的電影原聲帶「We Don't Need Another Hero」大受歡迎，為蒂娜透納贏得葛萊美最佳流行女歌手的頭銜。

1986年她出版了自傳「我，蒂娜」(I, Tina)；在書中，她回顧了自己的早年生活以及與艾克透納那段曲折的婚姻。這本書在1993年被搬上大螢幕，片名「與愛何干」(What's Love Got To Do With It)。值得一提的是，在片中飾演蒂娜透納的女演員安潔拉貝塞(Angela Bassett)因為該片榮獲當年金球獎戲劇類電影最佳女主角。

蒂娜透納在舞台上的活力與爆發力，也使她的演唱會場場爆滿。2008年10月，為了紀念自己表演生涯50周年，蒂娜透納又展開了世界巡迴之旅。

蒂娜透納十年前歸化為瑞士籍，定居於蘇黎世湖畔。舞台上熱力四射的她，近年來卻飽受各種病痛折磨，包括中風、大腸癌和腎衰竭。2017年，蒂娜透納第二任丈夫、德國籍音樂製作人巴哈(Erwin Bach)捐出一顆腎臟，移植到她身上，才救回她一命。

24日，蒂娜透納官方臉書專業公布了她的死訊，但並未提供詳情。

超級搖滾巨星蒂娜透納24日病逝於瑞士家中，享年83歲。圖為好萊塢星光大道刻有她名...
超級搖滾巨星蒂娜透納24日病逝於瑞士家中，享年83歲。圖為好萊塢星光大道刻有她名字的石磚上，粉絲們獻花紀念。(Getty Images)

電影 葛萊美 田納西州

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