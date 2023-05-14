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電動車將廢除AM收音機 引發反彈聲浪

記者胡玉立／綜合報導
電動車成為不可擋的未來運輸趨勢，連帶因為技術原因，車內的AM收音機設備也要走入歷史，引起反彈。AM仍是駕駛收聽路況的最倚賴的主要資訊。(Getty Images)
電動車成為不可擋的未來運輸趨勢，連帶因為技術原因，車內的AM收音機設備也要走入歷史，引起反彈。AM仍是駕駛收聽路況的最倚賴的主要資訊。(Getty Images)

美國汽車和AM收音機長達一世紀的「戀情」，正處於崩潰邊緣。包括寶馬(BMW)、大眾(Volkswagen)、馬自達(Mazda)和特斯拉(Tesla)等八大主要汽車製造商都決定新電動汽車將廢除AM調幅收音機；福特(Ford)動作更大，所有車型都將淘汰AM收音機。汽車製造商「單方分手」行動已引發包括電台東主、聽眾、急救人員反彈，聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)也表示反對。

因發動機會干擾 福特全車型都取消

汽車製造商不在電動汽車內設置AM調幅收音機，是因為電動發動機會干擾AM電台聲音。三大汽車廠之一的福特則表示，數據顯示只有不到5%車內收聽AM電台，大多數AM電台都可透過網路或FM姊妹電台提供節目。寶馬汽車美國工程副總裁麥克尼爾(Adam McNeill)則說，該公司去除AM收音機的原因是「科技創新已為消費者提供許多接收類似訊息的額外選擇」。

全觸控式的電動車，成為不可擋的未來運輸趨勢，連帶因為技術原因，車內的AM收音機設...
全觸控式的電動車，成為不可擋的未來運輸趨勢，連帶因為技術原因，車內的AM收音機設備也要走入歷史，引起反彈。AM仍是駕駛收聽路況的最倚賴的主要資訊。(美聯社)

全國廣播協會(NAB)指稱，目前每個月仍有8200萬國人收聽AM電台，但AM聽眾幾十年來也一直在老齡化。科技發展，FM調頻音質如絲般順滑，數位串流媒體電台及播客的清晰度也讓國人消費口味改變，不再執著於曾深刻影響日常生活的AM電台。

主要汽車製造商要與AM收音機「分手」，電台東主和廣告商急著聲稱，此舉將對全國4185個AM電台造成致命打擊，包括新聞傳播、政治性談話、天氣緊急情況和外語節目報導，都將受影響。

地方即時消息來源 兩黨人士都籲保留

兩黨人士也不同意汽車取下AM調幅收音機。民主黨人指出，極端天氣情況下，AM電台通常是地方唯一傳遞即時訊息的來源，移民聽眾主要收聽媒體也大都是AM電台。共和黨人認為，取消AM廣播其實是在縮小保守談話性廣播影響範圍；全國前十名最受歡迎廣播脫口秀節目有8個是保守派。

在廣播電台結合保守派和自由派人士及急救人員，爭取汽車保留AM收音機的最後一搏運動中，運輸部長布塔朱吉被要求表態。他日前聲明表示，「我們當然明白AM廣播對人民獲取安全所需訊息的重要性，尤其是在天氣緊急情況日益頻繁且嚴重的時代。」他表示，在與汽車相關行業進行交通對話時，會將此事謹記在心。

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