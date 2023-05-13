外交鐵娘子將退休 誰來接薛曼？

副國務卿薛曼將在6月底退休，這位「外交鐵娘子」的職位由誰接棒，引起關注。(美聯社)

美國國務院12日宣布，副國務卿薛曼 (Wendy Sherman)將在下月30日退休；薛曼主責對中國的外交事務，替補人選備受關注。

國務卿布林肯(Antony Blinken)12日透過聲明肯定並感謝薛曼的付出，並提到，在薛曼領導下，美國強化了在印太區域的參與，深化對日韓與歐盟的關係，管理美中關係，且進一步整合美國與盟友夥伴。

布林肯說，在面對俄羅斯侵略烏克蘭，薛曼扮演推動並落實歐亞盟友一致捍衛烏克蘭獨立、主權和領土完整的重要角色。

布林肯表示，薛曼曾是美國首位負責政治事務的助理國務卿女士，現在是首位女性的副國務卿，突破玻璃天花板；薛曼的外交官生涯超過30年，為3位總統和5位國務卿服務過，解決了這個時代最嚴峻的外交挑戰，美國因此更加安全，美國的盟友關係也更加牢固。

南韓駐美國大使趙賢東對紐約時報形容，薛曼是外交鐵娘子，在提升美日韓關係上扮演非常重要的角色。

美中開啟對話 不信任陰雲仍籠罩

華爾街日報報導，美中緊張關係在持續數個月惡化後終於有望穩定下來，兩國透過外交渠道重啟對話，說明了雙方都不希望關係繼續螺旋式下墜。

先是中國外長秦剛8日在北京 會見了美國大使伯恩斯(Nicholas Burns)，商務部長王文濤隨後也會見了伯恩斯；而更令人意外的是，中國外交事務最高負責人、中央外事辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在沒預先公布下，10日在維也納連續舉行了兩天共八小時會談。

華府與北京再次對話意味著開始緩和氣氛，自美國2月擊落疑似中國偵察氣球，以及共和黨籍眾院議長麥卡錫不理會北京警告與台灣的蔡英文總統會面後，兩國關係跌至冰點。

華爾街日報引述中國暨南大學國際關係學院教授陳定定認為，這個星期的連串會談，對於打破過去幾個月的僵局很重要，「雙方都希望穩定關係，都不想繼續惡化關係，但問題是如何做到這一點。」

從中方有關秦剛會見伯恩斯，以及王毅與蘇利文會談的報導內容來看，雙方在核心問題上仍然存在嚴重分歧。

美中關係緊張的最重要根源是台灣，雖然拜登政府多次表示，美國在台灣問題上的立場沒有改變，但一直為台灣提供軍事和政治支持；在王毅與蘇利文會談後，國務卿布林肯還連續第三年發聲，「強烈鼓勵」世界衛生組織(WHO)邀請台灣以觀察員身分出席今年的世界衛生大會(WHA)。

在北京看來，美國對台灣的支持，相當於違反1979年中美建交時在台灣問題上的安排。陳定定指出，美方不應低估或誤判中方這一立場。

美方官員表示，拜登政府目前把恢復美中溝通渠道作為優先事項；在蘇利文與王毅會談後，拜登總統10日向記者表示，在安排他與中國國家主席習近平會談方面取得了進展，但他沒說明在何時舉行。兩人上次會談，是去年11月藉出席印尼峇里島20國集團峰會期間舉行。

華爾街日報報導，對於美中關係未來的走向及最高層的接觸，肯定仍壟罩在猜疑及不信任的氣氛下。