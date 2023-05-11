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1個爸爸2個媽 英國首個「3人基因」嬰兒誕生 全球僅5例

記者張聲肇／綜合報導
英國首名透過粒線體捐贈療法，擁有一父二母共三人基因的嬰兒已經誕生。(美聯社)
英國首名透過粒線體捐贈療法，擁有一父二母共三人基因的嬰兒已經誕生。(美聯社)

英國第一個透過粒線體捐贈療法，擁有一父二母共三人基因的嬰兒已經誕生，該試驗技術的目的是避免新生兒染上遺傳病；而全球第一個使用相同技術出生的嬰兒則是2016年誕生在美國。

英國人類繁殖與胚胎局(The Human Fertilization and Embryology Authority)10日宣布，運用這種技術誕生的嬰兒，在全球不到五個。英國於2015年立法幫助粒線體有缺陷的女性，避免把健康問題遺傳給下一代。

粒線體功能是體內細胞產生能量，被喻為「細胞發電機」，若無法充分發揮功能就無法釋出足夠的能量，導致能量需求量大的器官出現病變；而基因遺傳疾病包括肌肉萎縮症、癲癇症、心臟疾病和智障，英國每200名新生兒中，就有一名天生帶有粒線體缺陷，遺傳了父母親的基因缺陷。

英國政府已批准32人使用「避免基因缺陷遺傳」的技術懷孕生子。

科學家把粒線體有缺陷女性的卵子或胚胎的基因取出，植入粒線體健康女性捐贈的卵子或胚胎，後者的其他主要DNA都已事先移除。受精卵再植回母親的子宮。這樣出生的小孩，基因組成不到1%來自捐贈方。

繁殖與胚胎局說，「粒線體捐贈療法」讓有嚴重遺傳疾病的家庭有可能生出健康的寶寶。主持這項實驗的新城堡大學(Newcastle University)將公布試驗的詳細經過。

英國法律規定，要接受這種療法必須獲得該局核准，也唯有在用盡其他手段仍無法避免遺傳疾病的情況下，才會獲准。

反對這種「人工生殖技術」的人說，捐卵、篩檢等方法都可避免遺傳疾病，何況這新技術是否安全，仍有疑慮。

另有反對人士說，操縱基因碼的技術，進一步可用來孕育「按圖施工」的新生代，如父母所願，生出更高、更壯、更聰明、更漂亮的下一代。

倫敦克瑞克(Francis Crick Institute)生物醫學研究幹細胞專家拉佛爾-貝居(Robin Lovell-Badge)說，用「粒線體捐贈療法」生下來的小孩，將來的發展如何，十分值得關注。

英國 醫學 肌肉

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