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亞太裔傳統月 前貿易代表戴琪：除了我 不能成為任何人

記者胡玉立／綜合報導
美國貿易代表戴琪3日回顧身為亞裔女性晉升領導階層所遇到的困難和感想。(Getty Images)
美國貿易代表戴琪3日回顧身為亞裔女性晉升領導階層所遇到的困難和感想。(Getty Images)

在拜登政府官員慶祝亞太裔傳統月之際，首位擔任美國貿易代表的有色人種女性戴琪(Katherine Tai)說，其他人對亞裔的看法「可能非常複雜，也可能非常兩極化，但我的應對方式就是：讓自己腳踏實地，然後說，『除了我自己，我不能成為任何人』。」

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，戴琪3日在亞太裔 (AANHPI)白宮論壇發表講話後受訪時回顧了身為亞裔女性晉升領導階層所遇到的困難和感想，其中包括他人對亞裔莫名的期望在內。

戴琪也是白宮亞太裔倡議(White House Initiative on Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders)聯合主席；在白宮這場論壇中發言的亞裔女性，除了戴琪，還有副總統賀錦麗(Kamala Harris)、日裔聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)等人。

戴琪表示，她對外界認定「亞裔女性都是順從的勞工而非領袖」的看法，並不陌生。她舉例說，她為處理政務而出差，在外國機場接受安檢時，按理可以獲得加速通關待遇，但「安全團隊到來協助時，他們看著一大群人，不會立即猜到我就是貿易代表。」

但她也指出，那些來自邊緣社區、登上領導職位的女性先鋒，讓她明白，她可以擔任領導角色、實踐任務，而且毋需改變自己。

「擁有這類工作特權顯示你能夠勝任，」戴琪說：「你可以好好表現，卻仍然是你自己，仍然忠於你傳承到的所有部分；是這些部分，使你成為你。」

賀錦麗則以美國首位女性、非裔和亞裔副總統的身分，向在場亞裔領袖強調，確保像她這樣的人擔任這些職位不會繼續是個「特例」，非常重要。

「當你走進會議室時，經常發現自己是那裡唯一看起來像你或有過你生活經歷的人，」賀錦麗說：「你抬頭挺胸地走進那個房間，因為你知道自己代表的是那許多令人驕傲的人們的聲音。」

賀錦麗還表示，「我們還需要多多努力；而且在我們努力的時候，始終自豪並知曉我們來自何方。」

亞裔 戴琪 賀錦麗

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