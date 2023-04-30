烏反攻前奏？ 克里米亞俄軍油庫爆炸 烏：這是神罰

俄國占領的克里米亞一座油庫29日發生大火，當地政府稱這是無人機攻擊造成的。(Getty Images)

克里米亞 半島俄羅斯 海軍黑海艦隊基地的一個儲油設施，29日凌晨遭烏克蘭 無人機襲擊導致大火，火場面積近1000平方米，俄方聲稱大火已撲滅，暫時沒有傷亡。這次襲擊使人聯想，是否預期中烏軍反攻的前奏。

克里米亞港口城市塞凡堡(Sevastopol)，由俄羅斯任命的市長拉茲沃扎耶夫(Mikhail Razvozhayev)29日在其Telegram頻道發布大火的視頻和照片，指出一處燃料庫起火燃燒。他說，就撲滅的複雜程度而言，這次大火被列為最高級別，但明火已被控制。

從網絡上的影片可見，事發時熊熊烈火照亮夜空，油庫不斷冒出黑煙。自2022年俄烏戰爭以來，塞凡堡市已多次遭到烏軍空襲。

拉茲沃扎耶夫表示，油庫遭到敵方兩架無人機襲擊，四個儲油罐被燒毀。克里米亞州長阿克肖諾夫(Sergei Aksyonov)說俄軍擊落第三架無人機，另一架則透過無線電電子干擾使其無法運作。

西方向烏克蘭提供的新型武器陸續運抵，烏克蘭國防部長列茲尼科夫早前表示，反攻的準備工作接近完成，行動何時展開要視乎天氣，並由指揮官決定。因此這次無人機攻擊，使人聯想是否預期的反攻或行動前奏，也有分析認為是報復俄羅斯早前的大規模空襲。

俄軍28日清晨向烏克蘭發動近兩個月以來最大規模空襲，發射了20多枚巡航導彈，並有兩架無人機參與，造成至少25人死亡；其中兩枚巡航導彈擊中烏克蘭中部城市烏曼一棟公寓樓，造成重大傷亡。

烏克蘭軍事情報發言人尤索夫(Andriy Yusov) 29日向烏克蘭新聞網站RBC表示，油庫大火是「上帝對烏曼遇害平民(包括五名兒童)遇難，給予(俄羅斯)的懲罰」。